Donald Trump világméretű kockázatot jelent

Másfél évtizede nem volt ekkora veszély a világban – legalábbis a globális geopolitikai kockázatokat jelző index (GPR) a 2003-as iraki invázió óta a legmagasabb szintre jutott – írja a Portfolio. A portál a Saxo Bank árupiaci stratégiai vezetőjének Twitter-bejegyzését idézi. Ebből kiderül, hogy a GPR még az Iszlám Állam erősödése, az ukrán-orosz konfliktus fellobbanása, a 2015-ös párizsi terrortámadás vagy a tavalyi észak-koreai válsághelyzet idején is alacsonyabb szintre került, mint most.

Az elemző szerint ráadásul most nem is fegyveres konfliktus miatt alakult ki a magas kockázat, hanem Donald Trump körül kialakult káosszal magyarázható. Az amerikai elnök az elmúlt napokban kirúgta külügyminiszterét, az acélvám bevezetése miatt elhagyta fő gazdasági tanácsadója, Gary Cohn, és az amerikai lapok szerint szerint a napokban H. R. McMaster nemzetbiztonsági tanácsadó és John Kelly személyzeti főnök is távozhat. Ez az amerikai részvénypiacokra is negatívan hathat.