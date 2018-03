A fradista lányok szíve még nincs a helyén

A címvédő Győri Audi ETO KC és a 17 játéknap után is veretlen FTC-Rail Cargo Hungaria is győzni tudott szombaton a női kézilabda-bajnokságban, a nagy terveket szövögető Ferencvárosnál azonban nem lehetnek maradéktalanul elégedettek.

Elek Gábor le sem tagadhatta volna, mennyire bosszús.

Az FTC vezetőedzője a Siófok 27-24-es hazai legyőzését követően nem is leplezte érzéseit: a sajtótájékoztatón egyebek mellett azt mondta, a szombati teljesítmény nem méltó a csapatához, amely kissé talán félvállról vette a párharcot. Mindez annak fényében könnyelműségnek tűnhet, hogy tréner és csapata fontos feladatok előtt áll, hiszen március 31-én a Magyar Kupa négyes döntőjében, április 7-én pedig a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében szerepel a Ferencváros (a Győr és a Rosztov-Don lesz az ellenfél - a szerk.).

"Tudjuk, hogy most jön a szezon legnehezebb része, amikor több fronton kell megállnunk a helyünket. Láthatjuk, hogy egy sikerrel kecsegtető bajnoki is komoly erőfeszítéseket kíván, nemhogy majd a Győr elleni kupaelődöntő és a számunkra kiemelten fontos BL-negyeddöntő. - nyilatkozta lapunknak a budapestiek jobbszélsője, Faluvégi Dorottya, aki érdeklődésünkre azt is elárulta, hogy szerinte miben kell fejlődnie a Ferencvárosnak az idény legfontosabb találkozói előtt. - A szívünknek kéne újra a helyére kerülni és a koncentrációnak, hiszen akkor tudunk igazán jókat alkotni, amikor szívvel-lélekkel játszunk. Természetesen be kell tartanunk a taktikai dolgokat is, hiszen ma sajnos fegyelmezetlenek voltunk, ez meg is látszott."

Dunaújvárosi győzelmével (28-26) továbbra is a kétpontos fórral rendelkező Győr vezeti a hazai bajnokságot, ám a bajnokcsapat két mérkőzéssel többet játszott riválisánál.

H. Sz.