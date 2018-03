Őrzi előnyét a Fradi az NB I élén

Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság szombati játéknapján a lefújásig nyílt volt a küzdelem, több stadionban is a hosszabbításban dőlt el a pontok sorsa.

Minden mérkőzést sikerült megrendezni.

Az újfent téliesre váltó időjárási körülmények közepette ez sem semmi, más kérdés, hogy a zimankós idő miatt nem most találtak vissza a drukkerek a lelátóra. Pakson például alig 400-an láthatták, ahogy a sokszor viharos szél időnként "besegít" a játékosoknak, de a győzelmet a 93. percben kicsikaró bajnokcsapat mérkőzésén is voltak már többen a Bozsik-stadionban.

A forduló legnépszerűbb találkozója – szokás szerint – az FTC párharca volt, a listavezető a Puskás Akadémiát fogadta az Üllői úton (a felcsúti együttesben a korábbiakhoz képest meglepően sok, hat magyar futballista kezdett – a szerk.).

A Groupama Arénában összesereglő 8400 néző jó vásárt csinált a belépővel, ugyanis olyan meccset láthatott, amelyen csupán sokadlagos volt az esőzésből havas esőbe, majd havazásba átforduló idő és a hideg. A vendégek vezettek, majd emberelőnybe kerültek (később kiegyenlítődött a létszám), ám az eggyel kevesebb labdarúgóval is dominánsan futballozó Ferencváros a hajrában fordított. Ezen a találkozón a szórakoztató futballmeccs minden kelléke előkerült a repertoárból: gólokból, kiállításokból, izgalomból, feszültségből és az arénába újfent visszatérő hazai B-középnek köszönhetően hangos szurkolásból sem volt hiány.

"Paintsil kiállítása után a kieső futómennyiséget pótolnunk kellett, ezt meg is éreztük, elfáradtunk a végére, a teljesítményünkön viszont szerintem nem volt érzékelhető, hogy emberhátrányban játszottunk. Tíz emberrel is jobbak voltunk – jelentette ki a lefújást követően a Népszavának is nyilatkozó Otigba Kenneth, aki csapata egyenlítő találatát szerezte a 39 percben. – A gólom azért is volt fontos, mert így döntetlennel mehettünk a félidőre, ez pedig mentálisan erőt adott a folytatásra. Előzetesen is küzdelmes mérkőzésre számítottunk, de emberhátrányban is biztosak voltunk benne, hogy győzni fogunk, hiszen jobb csapat vagyunk."

Noha még 10 kör hátravan az NB I jelenlegi szezonjából, a három pont megszerzése később aranyat érhet a Ferencváros számára, amelynek legfőbb riválisa, az elmaradt mérkőzésével együtt hárompontnyi hátránnyal második Videoton is nyert a hétvégén. Az újonc Balmazújváros 1-0-s legyőzéséhez szükséges találatot a csapatkapitány, Juhász Roland szerezte. A meccs 60. percében bemutatkozott a székesfehérváriak mezében a télen szerződtetett Huszti Szabolcs, aki majd' 13 év elteltével tért vissza az NB I-be.

Az OTP Bank Liga a válogatottak barátságos mérkőzései miatt két hét múlva, március 31-én folytatódik.

Addigra talán kitavaszodik.

Megkezdődik a munka A válogatott kerettagok többsége vasárnaptól Telkiben készül a nemzeti tizenegy pénteken, majd március 27-én sorra kerülő, Kazahsztán és Skócia elleni barátságos mérkőzésére. Érdeklődésünkre az először meghívott Otigba Kenneth elárulta: a felcsútiak elleni bajnoki előtt nem volt különösebben izgatott a debütálás lehetősége miatt, viszont ha lehetőséget kap, szeretné a maximumot nyújtani. "Próbálom a legjobb teljesítményemet hozni, a csapattal pedig azon leszünk, hogy két győzelemmel kezdjük az évet. Ennél is fontosabb, hogy a héten összeálljon a csapat, mi, játékosok is megtapasztaljuk, hogy mik Georges Leekens elvárásai."

Hatos Szabolcs