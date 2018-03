Neonácik menete Ungváron

Fekete egyenruhás, fekete maszkos férfiak vonultak Kárpátalja adminisztratív központja, Ungvár utcáin szombaton. A Karpatszka Szics ultranacionalista tömörülés valamint a Szvoboda szélsőjobboldali párt március 14-e óta megemlékezések sorát rendezi a magyarlakta településeken a rövid életű egykori Kárpátaljai Ukrán Köztársaságra emlékezve.

A szombati felvonulás rendbontás és ezúttal magyarellenes kirohanások nélkül fejeződött be a kárpátaljai megyeszékhelyen, csupán füstbombákat robbantgattak az ünneplők. A helyi magyar média beszámolói szerint a fekete maszkos felvonulók Avgusztin Volosin, a Karpatszka Ukrajna "bábállam" miniszterelnökének Ung-parti szobrát koszorúzták meg, korábbi szokásuktól eltérően a Petőfi téren, a magyar költő szobránál ezúttal nem álltak meg, nem gyalázkodtak és nem kiabáltak magyarellenes jelszavakat. Az ünnepségek kezdetén, március 14-én a radikális, neonáci ukrán csoportosulások közleményben tudatták, hogy tartózkodnak a magyarellenes megnyilvánulásoktól, amennyiben mégis ilyesmi történik, az külső provokáció eredménye.

Miután az utóbbi időben több magyarellenes atrocitás is történt a régióban, (legutóbb március 16-án, pénteken rongáltak meg magyar rendszámú autókat, azelőtt pedig egyetlen hónap alatt két merénylet is történt a helyi magyar politikai érdekképviselet, a KMKSZ székháza ellen) a kárpátaljai magyarokban félelmet kelt a Szics-különítmények masírozása. Facebook felvételek tanúsága szerint a szombati felvonuláson is náci karlendítéssel tisztelegnek a fekete egyenruhások és áthúzott európai uniós zászló is látható a felvételeken. A rendőrség felügyelte a rendezvényt, de megakadályozni nem próbálta szélsőséges demonstrációt.

Nem véletlen, hogy amint egy hétvégén nyilvánosságra hozott felmérés igazolja, a kárpátaljaiak szeretnék leginkább elhagyni Ukrajnát. Legnagyobb arányban a 35 évesnél fiatalabb válaszadók jelezték emigrációs szándékukat. Országos szinten 27 százalék a kivándorolni készülők aránya, Kárpátalján viszont 45 százalékos. A fővárosban, Kijevben is magas az országot elhagyni szándékozó fiatalok száma és aránya.

G.M.