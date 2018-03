Elesett Afrin, győzött Erdogan

Bevonult a török hadsereg a hét hete ostromlott Afrinba. A szíriai kurdok elleni harcban Erdogan seregét szélsőséges iszlamisták segítik.

Pincékbe és más háborús rejtekhelyekre menekültek a szíriai Afrin város kurd lakói a vasárnap reggel bevonuló török hadsereg és iszlamista szövetségesei elől, tudósított a francia AFP hírügynökség. Az észak-szíriai kurd település bevételét maga Recep Tayyip Erdogan jelentette be. „A török katonaság által támogatott Szabad Szíriai Hadsereg reggel 8 óra 30 perckor átvette a teljes irányítást a városközpont felett” – jelentette ki. Csakhogy a kurdok nemzetközi, főképp brit szimpatizánsai felé közvetítő Save Kobane Facebook oldal szerint a helyi szövetségesek zömében iszlamista fegyveres csoportok, nem úgynevezett mérsékelt lázadók, soraikban a szétvert Iszlám Állam (IS) el nem menekült harcosai is jelen vannak. A Törökország által január 20-án indított Olajág elnevezésű hadművelet során a londoni székhelyű Emberi Jogok Szíria Megfigyelő Központja adatai szerint a térségből 200 ezer menekült el.

Erdogan annak ellenére indította el először a légicsapásokat, majd a szárazföldi hadműveletet is a szíriai kurd Népvédelmi Egységek (YPG) ellen, hogy a kurd milíciát az Egyesült Államok támogatja és az IS elleni háborúban az amerikai vezetésű katonai koalíció legfőbb szövetségese volt. Ankara azonban (a világon egyedüliként) terrorcsoportnak minősítette a YPG-t, az IS ellen egyébként ugyancsak harcoló törökországi Kurd Munkáspárt (PKK) terrorszervezet szíriai leágazásának tartja. Erdogan valójában nem a terrorizmus ellen harcol, hanem csírájában szeretne elfojtani minden esetleges kurd függetlenségi és államalapítási törekvést, Afrin és a térség katonai megszállásával pedig a kurdok által a terrorizmus elleni harc során a kalifátus felügyelete alól felszabadított, illetve a háború során mindvégig megvédett területek egyesítését próbálja megakadályozni.

A törökök helyi szövetségesei is közleményben jelentették be az afrini győzelmet. A szövetséges szíriai arab milíciáktól a helyi kurd lakosság még inkább fél, mint a török hadseregtől, az utóbbi napokban a menekülés ezért is öltött tömeges méreteket. A nemzetközi szervezetek is újabb humanitárius tragédiától tartanak.

A Save Kobane oldalon a brit Jamie Janson a kurdok mellett harcoló önkéntesek nevében próbál a világ lelkiismeretére hatni, segítséget, támogatást kérve a török ostrom alá vont szíriai kurdok számára. Janson kiemeli, hogy Afrin és Rojava a megszállás és a zsarnokság ellen harcol.

„Ma Erdogan azt próbálja megtenni, amit a Daesh-beli – Daesh az Iszlám Állam arab neve- barátainak nem sikerült: lerombolni a Rojavában felépített társadalmat és vele együtt az itt élők reményeit is. „Miközben Szíria más részeit lerombolta a polgárháború, az észak-szíriai kurd területek, a kurd „állam”, Rojava lakói valóságos csodát valósítottak meg, felépítettek egy demokratikus, pluralista, multietnikus társadalmat, ahol a nőknek is kulcsszerepük van a vezetés minden szintjén. Egy olyan modellt tettek működőképessé, amely az egész Közel-Keletnek reményt ad arra, hogy lehet békében élni a soknemzetiségű, sokvallású területeken is, állítja a brit önkéntes. Janson hangsúlyozza, hogy a kurd autonóm területek, Rojava elleni török invázió illegális, a török csapatok háborús bűnt követnek el, helyi segítőik a legszélsőségesebb iszlamisták, köztük volt IS-harcosok. „Ha a világ nem tesz semmit Rojava lakóiért, akik annyi mindent feláldoztak azért, hogy megvédjék a világot az iszlamista terrorizmustól, hallgatásával egy iszlám állam újjáélesztéséhez nyújt segítséget Erdogannak és szövetségeseinek”, olvasható a kurdokkal szimpatizáló Facebook oldalon.

A világ azonban egyelőre hallgat. Törökországot sem a NATO, sem az Egyesült Államok, sem az Európai Unió, sem Oroszország nem próbálta megállítani. Visszafogott bírálatok ugyan hangzottak el, de annak a megfogalmazása, hogy Törökország katonai agressziót követ el egy független állam ellen, nem. Az IS elleni szíriai háború legfontosabb ereje, a YPG és a kurd lakosság nem kapott és nem kap támogatást korábbi szövetségeseitől. A hét hetes ostrom légicsapásai tönkretették a terület infrastruktúráját, több ezer ember halálát (török jelentések szerint több mint 3500 terrorista) és százezrek menekülését okozva. A kurd felügyeletű területen több menekülttábor működik, az Iszlám Állam elleni háború idején a kurdok befogadták a rászorulókat.

Tiltakoznak a németországi kurdok Több mint 11 ezren vonultak utcára pénteken este, majd mintegy 15 ezren szombaton is Afrin végső ostroma előtti órákban a németországi Hannoverben az észak-szíriai török offenzíva ellen tiltakozva. Az utóbbi hetekben több német városban került sor utcai demonstrációra az afrini török ostrom miatt.

Gál Mária