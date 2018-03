Gyönyörű a Román Csarnok

Hatalmas az érdeklődés a húsvétig ingyen látogatható műemlék iránt. A rossz idő sem tántorítja el azokat, akik szeretnénk kihasználni a lehetőséget.

- Arra nem számítottam, hogy egész végig egy magyar zászló fog az arcomba lengedezni, de mindegy. Legalább elmondhatom, hogy magyar vagyok, ha már a miniszterelnök úr eszerint osztályoz - a visegrádi fiatalemberhez hasonlóan a legtöbben humorral próbálják elejét venni a hosszú várakozással máskor együtt járó zsörtölődésnek. A szemerkélő esőben a vártnál is többen gyűltek össze a Szépművészeti Múzeum főbejáratánál. A kígyózó sorban ugyan békésen megférnek a békemenetesek, az ellenzéki összefogást sürgetők és a kétfarkú kutyások, de az ázott zászlók és a félárbócra eresztett esernyők mégis folyamatos konfliktusforrást jelentenek. - Egy a tábor, egy a zászló, a tiedet tedd le, László! - halk poénnak indul a sor vége felől a hevenyészett rigmus, de néhányan szót fogadnak, és inkább a kerítés mellé teszik az addig leginkább útban lévő tárgyat. A napközben is folyamatosan dagadó sorban egyre közelebb állnak egymáshoz a kisebb-nagyobb társaságok, önkéntelenül is hallva mások megjegyzéseit, kérdéseit, és a bejutásra vonatkozó információkat.

Afféle hírügynökségi tevékenységet lát el egy egyetemistának tűnő fiatalember, erős akcentussal beszéli a magyart, többen meg is kérdezik tőle, hogy lengyel-e, de csalódást okoz, "csak" német, fogorvosnak tanul. Ő olvassa fel az okostelefonjáról, hogy bent nincs idegenvezetés. "Hetven év után nyitották újra a Román csarnokot." - tájékoztatja a körötte álló nemzeti érzelmű nyugdíjasokat. - Jomán? - kérdezi az apukája nyakában ülő esőkabátos ovis, aki eddig az egyik néni kerámiakokárdájával volt elfoglalva. A válasszal késlekedő szülőket kis tanakodás után nem a nyugdíjasok, hanem az egyforma sárga ernyők alá tömörült olasz turisták idegenvezetője segíti ki. - Itt tartotta a múzeum a különböző stílusú, például román kori gipszmásolatokat. Akkoriban nem voltak charterjáratok, nem tudtak elugrani egy hosszú hétvégére múzeumba, így másolatokat állítottak ki a múzeumok, hogy mindenki mindent lásson - a mondatot aztán elismétli olaszul is. Pedig feleslegesen teszi, mert a turistái éppen azt ellenőrzik a mobiljukon, hogy melyik vezérnek mi a neve a Hősök terén. Nevetgélve próbálják kiejteni Töhötöm nevét, aztán megegyeznek, hogy biztos egy törökről van szó.

Mivel a Román csarnok a múzeum átfogó rekonstrukciójának köszönhetően újult meg, így a sorban állók között nem marad szó nélkül a Liget Budapest projekt. Abban még a keményebb hangot megütő Ligetvédők is egyetértenek, hogy okos húzás volt a Szépművészeti felújításával kezdeni a projektet, hiszen így - ha esetleg mégsem valósul meg a sokat vitatott múzeumnegyed -, a Szépművészeti akkor is a terv nyertese lesz. - Baán László nagyon jó szakember, és okos is - teszi hozzá nekünk az idegenvezető. - Nézzenek csak körbe. Mi magunk vagyunk Baán élő marketingeszközei. Sorba állunk a múzeuma előtt az esőben. A Szépművészeti az ő igazgatósága alatt a bezárás előtt is erről volt híres. Amikor erre kanyarodtunk a városnéző buszokkal, büszkén mutattam, hogy olyan jó kiállítások vannak Budapesten, hogy kint áll a sor vége.

A csarnokban aztán mindenki elnémult egy pillanatra. A csaknem 900 négyzetméter alapterületű, középkori bazilika belső terét megidéző terem modern világítási rendszert is kapott, így még látványosabbak a falfestmények. Azok rekonstrukcióját 70 restaurátor végezte, 100 különböző színű pigmentet és 5500 aranymetál lapot, azaz 5 és félkilogramm aranyat felhasználva. "A historizáló festések felújító restaurálása volt a feladatunk, az elvégzett munkát részletes dokumentáció tartalmazza – válaszolt lapunk kérdésére tavaly júniusában Seress András vezető restaurátor, amikor elkészültek az oszlopfőkkel.

Gliptotéka volt eredetileg – a közönség másolatok segítségével ismerte meg a művészetet

Ezelőtt száz évvel a Román Csarnok csodásan díszített terében elhelyezett gliptokéka (gipszmásolatok tára) a múzeum egyik legfontosabb attrakciója volt. Az internet előtti világban, a tömegturizmus megindulása előtt az volt a gyűjteményekben a nemzetközi trend, hogy a híres művek másolatait elkészítették gipszből, így a képzőművészet szerelmesei mindenhol megcsodálhatták a műveket (hitelesített másolatban). A Szépművészeti Múzeum földszinti termeit és csarnokait mind egy-egy művészettörténeti korszaknak szentelték, és igyekeztek az adott korszakból származó szobrok másolataival díszíteni.

A Román Csarnok felújítása előtt komoly logisztikai problémát jelentett, hogy mi lesz a benne felhalmozott gipszszobrokkal. Ugyanis amikor a háborús sérülése miatt bezárták, akkor automatikusan raktárrá vált, így az eltelt 70 évben telezsúfolták törött gipszangyalokkal, épületdíszek másolataival, kisebb-nagyobb (főként hatalmas) szobrokkal, köztük Donatello egyik lovas szobrának másolatával. A gyűjtemény végül - mintegy a Liget Projekt kiegészítő épületeként hasznosuló - komáromi Csillag erődbe kerül majd, és az intézmény filiájaként fog működni. Ez a maga nemében egyedülálló múzeum lesz, hiszen az egyetemes művészet legnagyobb alkotásai, például a Laokoón-csoport is látható lesz benne, gipszváltozatban. A '40-es évekre divatjamúlt, 1000 darabos budapesti másolatgyűjteményt a bombázás elől nem menekítették el, de a többség így is túlélte a háborút. A csarnok teteje beszakadt, a terem beázott, a látogatók többé nem láthatták - egészen mostanáig.

Látogatási rend A Román csarnok április 2-ig mindennap 10 órától látogatható. A belépés érkezési sorrendben történik. Időpontot csoportok sem tudnak foglalni, a sort mindenképpen végig kell állni. Tárlatvezetést a múzeum a mostani időszakban nem biztosít. Az utolsó vendégeket 17 órakor engedik be az épületbe. A nagyközönség számára a Szépművészeti Múzeum új állandó kiállításaival október végén nyílik meg.

Kuczogi Szilvia