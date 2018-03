Drámai siker a gyorskorcsolya-világbajnokságon

Liu Shaolin Sándor megmentette a magyarok becsületét a gyorskorcsolya-vb-n.

Noha nem az év csúcseseményének számított a montreali rövid pályás gyorskorcsolya-világbajnokság, a magyar küldöttség több versenyszámban is éremesélyesként állhatott starthoz. Sokáig úgy tűnt, érem nélkül maradnak a magyarok, ám Liu Shaolin Sándor a 3000 méteres szuperdöntőben győzni tudott, miután egy riválisával körelőnyre tett szert. Az idősebb Liu fivér ezzel összetettben ezüstérmes lett, ezzel az MTK 22 éves sportolója pályafutása hatodik vb-érmét szerezte: 2016-ban aranyérmes volt 500 méteren, 2015-ben ezüstérmes 500 méteren és a váltóval, míg 2016-ban összetettben, tavaly pedig a váltóval nyert bronzérmet...

A magyar váltóval olimpiai bajnok klasszis az 1500 méteres versenyszámban is esélyes volt, a fináléban pedig elég korán élre is állt, ám az utolsó két körre kissé elfogyott az ereje, ugyanis előbb a kanadai közönség nagy kedvence, Charles Hamelin, majd Lim korcsolyázott el mellette. Ezt megpróbálta a szintén kanadai Samuel Girard is, bár neki nem volt helye, ezért meglökte magyar riválisát, aki ugyan vele szemben ennek ellenére megvédte pozícióját, viszont az ütközést kihasználva az orosz Szemjon Jelisztratov szerezte meg a bronzérmet.

Vasárnap az 1000 méteres versenyszámban Liu Shaolin Sándor az elődöntőben búcsúzott, így a B döntőbe nyert besorolást, ahol végül nyert, s hatodik lett. Az est zárásaként a váltók fináléit rendezték. Ezekben nem voltak érintettek a magyarok. A férfiaknál az ötkarikás aranyérmet megszerző négyes, azaz a Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor és Burján Csaba összeállítású négyes az elődöntőben búcsúzott, ugyanis Knoch az egyik váltás előtt kicsúszott.

A nőknél egészségi problémák miatt Keszler Andrea maradt ki a csapatból, amelyet így Kónya Zsófia, Heidum Bernadett, Jász­apáti Petra, Bácskai Sára Luca alkotott. Az olimpiai negyedik magyar négyes egyik tagja tizenöt körrel a vége előtt egy elrontott váltás során elesett, onnantól pedig nem volt esélye a továbbjutó első két helyre. A magyar versenyzők a többi versenyszámban sem jutottak döntőbe.

Korom Milán