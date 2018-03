Trükkös díjemelések

Évente csak egyszer változtathatnak a pénzügyi szolgáltatók díjaikon: legtöbbször emelnek, de év közben is "intézkednek" jövedelmezőségük érdekében.

A lakosság pénzügyi szolgáltatóknál alacsony kockázatvállalás mellett elhelyezett megtakarítása alig "hoz valamit". Ám a pénzintézetek, szolgáltatók folyamatosan - gyakran trükkök árán - emelkedő díjai, költségei még e csekély hozamból is alaposan lefaragnak. A pénzügyi szolgáltatások költségeinek módosítását, ami szinte kivétel nélkül emelést jelent, azonban szigorú előírások szabályozzák: évente csak egyszer szabad módosítani, ha ez az ügyfelet hátrányosan érintheti. Éppen ezért a bankok gyakran manipulálják - a saját bevételeik növelése érdekében - a számlacsomagok árazását. Ez pedig úgy történhet, hogy a lakossági ügyfelek által használt számlacsomagot (általában a legkedvezőbb kondíciójút) megszüntetik, átnevezik, és így ajánlják fel újként, természetesen drágábban. A burkolt áremelés ugyancsak gyakori formája, hogy kedvezményes feltételű számlacsomagra hívják fel a figyelmét, amelyre az ügyfél örömmel kap rá. Azt a jó tanácsot azonban elfelejtik közölni, hogy folyamatosan figyelni kell, mikor is jár le a kedvezmény, mert azt követően jelentős, akár kétszeres-háromszoros drágulásra is számítani lehet. (Az más kérdés, hogy már a számlaszerződés megkötésekor egyértelműen kellene közölni a feltételeket.)

Nem ritka, hogy az ügyfél elfeledkezik valamelyik számlájáról, s évek során egy hatalmas mértékű díjtartozással kénytelen szembesülni. Az úgynevezett egyénre szabott, lakossági számlacsomagoknál általában előírják, hogy a kedvezmény fenntartásának az az egyik feltétele, hogy minden hónapban legalább egy minimális rendszeres jövedelemnek meg kell érkeznie az ügyfél számlájára, ez az összeg általában 150 ezer forint szokott lenni. Furcsa helyzettel találkozhatunk általában olyankor, ha - többnyire az év végi ünnepekre való tekintettel - már december végén kiutalják az ügyfél járandóságát, mert akkor értelemszerűen januárban egyáltalán nem érkezik pénz. Ha ez egyszer is megtörténik, akkor a pénzintézet azonnal kedvezőtlenebb elbírálást alkalmaz az ügyfeleivel szemben. Általános tapasztalat, hogy ha a számlatulajdonos előre jelzi, hogy a havi jövedelme már az előző hónapban megérkezett, akkor többnyire megnyugtatják, hogy ezzel ne törődjön. Majd a "központra" hivatkoznak, hogy az döntött a "büntetés" mellett.

A a KSH adatai alapján azénpénzem.hu internetes portál számolta ki, hogy öt év alatt 48 százalékkal drágultak a pénzügyi szolgáltatások. Ennyivel kellett tavaly decemberben többet fizetni a tranzakciós illeték 2013-as bevezetése előtti év decemberéhez képest. Ugyanakkor az összesített infláció ez idő alatt nem érte el a 4,5 százalékot, de a szolgáltatások is alig 10 százalékkal drágultak.

Miután az egyes bankok kondícióiban jelentős különbségek is lehetnek, ezért felmerülhet az ügyfélben a bankváltás lehetősége is. Ebben a tekintetben jelentős változás, hogy már hat hónap után díjmentesen szüntethető meg a bankszámla, ez korábban egy év volt. Új előírás, hogy ilyen esetben a banknak csak a díj időarányos része jár, az elszámolással kapcsolatban pedig nem lehet felszámolni díjat, költséget. Banki szakemberek azonban ettől a 2018 elején életbe lépett intézkedéstől nem sokat várnak, mert már 2016 óta lehetőség van könnyített bankváltásra, de eddig nem sokan éltek vele, sőt az ügyfelek ragaszkodása még növekedett is.

A folyószámladíjak mellett érdemes figyelni értékpapírszámla-díjakra is. Ezek teljes mértékben figyelmen kívül hagyják, hogy az elmúlt években a megtakarítások hozamai és kamatai csökkentek, ennek ellenére a díjak nemcsak, hogy növekedtek, esetenként akár a többszörösükre is, de új díjfajták is megjelentek, például az állománydíj, a letétkezelési díj. (Ezeket korábban az értékpapírszámla-vezetési díj általában már magába foglalta.) Ezért érdemes megvizsgálni ezeket a díjakat is, az senkit ne tévesszen meg, hogy ha a bank 0 forintos számlavezetési díjat ajánl, mert a bevételkiesést általában más költségtételeknél "behozzák". Több megtakarítási terméket forgalmazó pénzügyi szolgáltató az online-ügyintézést általában alacsonyabb díjakkal honorálja.

Bonta Miklós