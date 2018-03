Családi metró

"Bevándorló ország leszünk, ha az ellenzék nyer!"- mondja Orbán. Korrupt maffiaállam maradunk, ha nyer a Fidesz, mondom én. Az egész hazug migránsozás arra való, hogy ne a lopás és annak törvényesítése legyen a fő téma az ellenzék kampányában. Ha valaki az Eliost meri támadni, rögtön a "szoc-lib" metró 163 milliárdja a felelet. De ha ez is igaz, mondja meg valaki (pl. Polt), hogy kinél landolt ez a pénz? Mert a Tiborczé az egyértelmű. De egyértelmű az is (20 év távlatából), hogy a dolomit hogyan jutott be a Dunai Vasműbe, az a sok-sok kő a Nehéz kővel hogyan lett állandó szállítója a kiemelt stadion-, vasút-, útépítési beruházásoknak (aztán Paks 2-nek is?). Közbeszerzéssel? Igen, a "közt beszerezte" a Fidesz. Ezt Orbán maga mondta ki: "van, aki érzi még a pénzszagot". Persze ő nem magukra értette, de mi tudjuk (ezt is tőle), nem azt kell figyelni, hogy mit mond. Nos, mi legyen? Maradjunk korrupt maffiaállam?

Ölvedy Jenő