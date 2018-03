Elios - Gräßle: Orbánék derítsék ki, mi történt

A Tiborcz-ügyet is vizsgáló EP-bizottság elnöke, Ingeborg Gräßle többek közt a magyarországi korrupcióról és a nyomozás megindításának szükségességéről beszélt az Azonnalinak adott interjújában.

Tisztességes nyomozást követel a Tiborcz-ügyben Gräßle - aki egyébként a Fidesz német testvérpártjának, a CDU-nak tagja -, olvasható az interjúban. "Azt gondolom, hogy az eddigi tevékenységem éppen hogy jót tesz a Fidesznek" - fogalmazott, hozzátéve, szerinte aki Orbánéknak jót akar, azt tanácsolja nekik: derítsék ki, mi történt.

"Sem az egyik, sem a másik oldalnak nem hagyom, hogy felhasználjon engem a választási kampányban" - mondta a politikus. Hangsúlyozta, hogy ugyanakkor nem állhatnak az EU-s vizsgálatok csak azért, mert egy tagországban választások vannak. "Nekem a dolgom az, hogy az unió adófizetőinek érdekeit képviseljem" - jelentette ki. Éppen ezért, ha Magyarország nem csatlakozik az európai ügyészséghez, akkor akár az EU-támogatások egészének visszafizetésére is kötelezhetik. "Az EU-támogatások nem arra valók, hogy jutalomként osztogassák őket a pártembereknek" - szögezte le.

Gräßle azt is elmondta, nagyon sajnálja, hogy az Orbán-kormány ma "újradefiniálja a szabadság fogalmát": "Nagy kár ezért, és már most súlyos következményekkel jár Magyarország számára. És lesznek továbbiak is". Szerinte a választásokat követően lehetséges lesz nyugodtabb körülmények között kivizsgálni a korrupciós ügyeket.

Kitért arra is, hogy a romániai mintára, itt is előnyösnek tartaná, ha felállna egy független korrupcióellenes ügynökség, másként elveszik az emberek az állami intézményekbe vetett bizalmukat - ha ez megtörténik, nagyon nehéz helyzetbe kerül az ország. Mint mondta, örül, hogy Németországban elképzelhetetlen, hogy például a legfőbb ügyészi pozíciót Angela Merkel egy barátja kapja: "Mérgezi a politikai klímát, ha semleges, független, fékként és ellensúlyként működő pozíciókba pártembereket tesznek."

"A fideszesek kellemes kollégák ugyan, de elő-előfordul, hogy nekem nem tetszőt tesznek" - mondta a párt működéséről az Európai Parlamentben. Példaképp azt említette, mikor a Fidesz elhatárolódik a Néppárt sajtóközleményeitől, melynek egyébként a kormánypárt is tagja: "ezeket azért megjegyzi az ember", fogalmazott.

