Hír Tv: megfenyegettek egy tolnai választóbizottságot

A HírTV szerint az egyik Tolna megyei választóbizottság tagjait megfenyegették, hogy mikor hamis ajánlóíveket találnak, ne jelentsék azokat, mert azzal ők követnének el bűncselekményt.

Hangfelvétel is készült arról, mikor két tag a hasonlóságok ellenőrzése közben arról győzködi a többieket: ha feladatuknak megfelelően jelentik a gyanús aláírásokat, és kiderül, hogy azok mégsem hamisak, akkor ők követnek el bűncselekményt.

Emiatt a bizottság tagjai nem is mertek jelezni, pedig az LMP-s delegált szerint lett volna mit. "Egész oldalt találtunk, sőt magam is találtam több olyan aláírást is, amelyik jellegzetes B betűvel kezdődik, de annyira, hogy egymásra lehetne illeszteni" – mondta Czigler Csaba.

A bizottsági tag a tévé kérdésére nem merte elmondani, melyik pártok vettek részt a feltételezett csalásban.

(01':43"- nál)