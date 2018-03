Inzulinrezisztencia gyerekkorban - Nincs több édesség?

Az inzulinrezisztencia és a PCOS sajnos egyre több gyermeket is érint, amelynek kialakulásában a genetikai tényezőkön nagy szerepe van a nem megfelelő életmódnak is. A sikeres terápiához személyre szabott diétára van szükség, amelynek segítségével elkerülhetőek az inzulin- és vércukor kilengések - mondta Rajcsik Enikő, a Budai Endokrinközpont gyermek dietetikusa.

Gyanús jelek

Inzulinrezisztencia esetén sokszor nincs vagy megtévesztőek a tünetek. A felnőtteknél a leginkább figyelemfelkeltő jel a meddőség, de a gyermekeknél sokszor nehéz eljutni a diagnózisig. Náluk is fellelhetőek azonban olyan tünetek, amelyek IR-re utalhatnak. Ilyen a túlsúly, a menstruációs zavarok, a pattanásos bőr, a hajhullás, a fokozott szőrnövekedés. Ezeket sok szülő egyéni hajlamnak, illetve a pubertáskornak tudja be, ám érdemes gyanakodni, főleg, ha a családban is előfordult már hasonló probléma, esetleg cukorbetegség.

Személyre szabott diéta

Az inzulinrezisztencia kezelése három síkon mozog: diéta, mozgás, valamint szükség esetén gyógyszeres terápia. A gyermek dietetikus felhívta a figyelmet, hogy bár az interneten számtalan IR diétát találni, a táplálkozás minden esetben legyen személyre szabott, mivel azt, hogy kinek hány gramm szénhidrátra, kalóriára, zsírra van szükség, több tényező (kor, egyéb betegségek, ételintolerancia, BMI stb) is befolyásolja. Ezért, amennyiben gyereknél inzulinrezisztenciát diagnosztizálnak, a kellő diéta összeállításához érdemes dietetikust felkérni, aki az egyéni paramétereket figyelembe veszi.

Vége a nassolásnak?

A szülőben felmerülhet a kérdés, hogyan fogja tudni megvonni a gyermektől az édességeket Rajcsik Enikő szerint erre nincs szükség, ugyanis nincs szükség teljes lemondásra, a lényeg a jól megválasztott alapanyagok kiválasztása és a mértékletesség. Arra kell figyelni, hogy a nasik szénhidrát- és kalóriaadagját építsük be a dietetikus által összeállított étrendbe. Ügyelni kell, hogy fehér liszt helyett teljes kiőrlésű vagy kókusz- vagy mandula- vagy zablisztet használjunk, cukor helyett pedig természetes édesítőszert. A dietetikus hozzátette, jó rágcsálnivaló például egy marék olajos mag.





Jók a diabetikus édességek? Tévhit, hogy mivel nem tartalmaznak cukrot, korlátlanul fogyaszthatók. Ezzel szemben az igazság az, hogy bár cukormentesek, nem kalóriaszegények, ezért heti egy-két alkalomnál többször nem javasolt a fogyasztásuk.





Más a gyerekek IR diétája?

Az alapelvek ugyanazok: az egyéni szükséglet szerint meghatározott szénhidrátmennyiséget napi ötszöri-hatszori étkezésre kell elosztani. Az étrend összeállításánál az élelmiszerek szénhidráttartalmán túl figyelembe kell venni azok vércukoremelő hatását – azaz glikémiás indexét is.