Haza minden előtt

Ezt a csonka Kölcsey-idézet egy tarokk-mondás: a második legmagasabb kártyalapot, a XXI-est igyekszik a gazdája mielőbb hazavinni, hogy mentse a nála is erősebb Skíz elől. E jelszó jellemzi Orbán és politikai családja tevékenységét is: mindenek előtt haza, a saját tulajdonukba igyekeznek menteni minden lehetséges értéket, nehogy bármi is másnak, a plebsznek jusson. Az abszolút pártfüggetlen CÖF-ös Békemenet a teljes idézetet választotta a hódmezóvásárhelyi vereség utáni, a Fidesz-közösség összetartását célzó vonulás jelszavául. Ez azonban csak megtévesztés volt, hiszen „az elmúlt nyolc év" azt bizonyítja, a haza mit sem számít ezeknek az uraknak, tevékenységük inkább egy másik reformkori klasszikust idéz: „Ott van a haza, hol a haszon" – ahogy Biberach állítja Katona József Bánk bánjában. Tény, hogy ekkora és ennyire kiterjedt hatalmú rablóbanda még nem uralkodott Magyarországon, noha ezeréves történelmünk bővelkedik a népet szipolyozó oligarchákban. Ne hagyjuk!

Fábri Ferenc