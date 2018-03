Bizonyára mély nyomokat hagyott Szél Bernadett lelkében a Dugovics Tituszról szóló legenda. A nándorfehérvári vár védője azzal került be a történelembe, hogy magával rántott a mélybe egy ellenséges törököt, s ily módon akadályozta meg, hogy az ostromlók bevegyék a várat. Korunk posztmodern hősnője a fideszes vár támadói között indult a csatába, s éppen a vár bevételét akadályozza meg azzal, hogy önkényes és irreális együttműködési feltételekkel lehetséges szövetségeseit rántja a mélybe. Talán ő is bekerül a történelemkönyvekbe, még ha nem is a legfényesebb lapokra. Lehet más a politikus.

Lázár András