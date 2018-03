Nem barátkozni akarnak

A Lehet Más a Politika nyitottabbnak látszik a Jobbik iránt, mint a baloldali ellenzék felé.

Megindult egy verseny az ellenzéki oldalon, hogy ki nem felelős azért, ha nem egy jelölt áll Orbán Viktor jelöltjével szemben április 8-án – így vélekedett Kiss Ambrus, a Policy Agenda vezetője, az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a DK vasárnap esti találkozójáról. Az alig egy órás tárgyaláson a nemzeti ünnepen elhangzott fogadkozás ellenére nem közeledtek az álláspontok.

Gyurcsány Ferenc szerint többek között azért, mert Szél Bernadettéktől nem sikerült megtudni, hogy mit kérnének egy együttműködésben a Jobbiktól, illetve a szocialistáktól és a DK-tól. – Konkrét javaslat nélkül érkezett az LMP és konkrét javaslat megtétele nélkül távozott – fogalmazott a DK elnöke.

Gyurcsány megismételte: tárgyalni kell a Jobbikkal, de a tárgyalásoknak nem választási együttműködésről vagy közös kormányzásról kell szólniuk, hanem arról, hogy hogyan működnek majd együtt a parlamentben "Orbán bűnös rendszerének lebontásában". A csütörtöki meghívásnak az is része volt, hogy a Jobbikkal nincs választási együttműködés.

Vágó Gábor az LMP tárgyalódelegációjának egyik tagja a 444.hu-nak részegséggel vádolta a vendéglátóit, mire a DK feljelentette a politikust. Gyurcsány szerint nem lehet emberi becstelenséggel tisztességes politikát építeni. – A tárgyalásra vidékről érkeztem egy olyan autóval, amelyet én vezetettem és amelyben feleségem és hároméves gyermekünk is ott ült – fogalmazott Gyurcsány, aki a feltételezést is kikérte magának, hogy - a szabálysértés mellett - felesége és gyermeke életét veszélyeztetné. Vágó Gábor hétfőn is üzent a Facebookon: "tartozunk az országnak annyival, hogy józan együttműködésre törekszünk". Gyurcsányék továbbra is abban bíznak, hogy a következő három hétben az LMP - a Jobbikkal folytatott tárgyalásoktól függetlenül - megállapodik a demokratikus ellenzéki pártokkal. Molnár Gyula, az MSZP elnöke - aki szintén részt vett a vasárnapi egyeztetésen - azt mondta: álláspontja átgondolására kéri az LMP-t.

Szél Bernadett közben hétfőn Vona Gáborral, a Jobbik-elnökével folytatta a tárgyalásokat, kedden pedig várhatóan végső döntést hoz az LMP arról, hogy kivel akar együttműködni. A párttól annyit tudtunk csak meg, hogy a két miniszterelnök-jelölt közötti találkozó nem nyilvános, utólag tartanak majd tájékoztatást.

– Az LMP – taktikai hibából – olyan helyzetbe sorolta magát, mintha a Jobbik elfogadhatóbb lenne, mint a baloldal, ez pedig nehezen magyarázható – vélekedett Kiss Ambrus. Lapunknak nyilatkozott egy egykori LMP-s is, aki a 2013-as szakadáskor lépett ki a pártból. Szerinte kár összehasonlítani az akkori Szél Bernadettet a mostani „ámokfutóval”. – A DK-hoz küldött tárgyalódelegációból is látszott, hogy nem barátkozni akar az LMP. Ráadásul a teljes körű ellenzéki együttműködésnek van értelme, de, hogy az LMP inkább nyitott a Jobbik, mint a demokratikus ellenzék felé, az megdöbbentő – vélekedett az egykori párttag.

Érdemes megemlíteni, hogy az LMP tárgyalódelegációjának nem volt tagja Hadházy Ákos, a párt társelnöke. Lapunknak ezt azzal magyarázta, hogy a gyermekeivel volt, de megbízik minden kollégájában.

Létrejött a Szél-Vona-találkozó Hétfő este, néhány órával azelőtt, hogy lejárt volna a határidő, amit az LMP szabott ki saját magának az ellenzéki egyeztetésről szóló tárgyalásokhoz, összejött az LMP-Jobbik találkozó. Előbbi pártot Szél Bernadett és Hadházy Ákos, utóbbit Vona Gábor és Szabó Gábor pártigazgató képviselte - írja a 444 . A találkozót az M3-as autópálya mentén egy benzinkútnál, a borsókúti pihenőhelyen hozták össze. A megbeszélés bő egy órán keresztül tartott, a végén pedig Szél Bernadett azt mondta: - Sokkal jobb volt a hangulat, mint a vasárnapi, ellenzéki tárgyaláson - mondta Szél Bernadett a találkozó után. A tárgyalás részleteit nem árulták el, mindkét fél azt mondta, hogy megbeszéli saját pártjával a történteket. Kedden összeül az LMP elnöksége, hogy a folytatásról döntsenek.

Zoltai Ákos