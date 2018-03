Mérföldkő előtt a Serie A

Az olasz labdarúgó-bajnokság közvetítési jogait egy spanyol cég vásárolta meg, amely jócskán többet fizet, így az itáliai klubok közeledhetnek az európai elithez.

Új gazdára lelt a Serie A, már ami a közvetítési jogokat illeti. Több szempontból is nagy változás előtt áll az olasz labdarúgó-bajnokság: egyrészt a 2018/19-es idénytől az első négy helyezés a bajnoki tabellán automatikus Bajnokok Ligája-indulást ér a csoportkörben (ahol az új idénytől mindig az UEFA klubrangsor első négy helyezettje vehet részt négy együttessel, Olaszország jelenleg negyedik), másrészt a televíziós közvetítési díjakból származó bevételek elosztásának struktúrája is változni fog a közepes és nagy klubok között.

Utóbbi annak köszönhető, hogy a spanyol multimédia cég, a Mediapro nyerte meg a Serie A jogaiért folyó licitháborút, évi 1,05 milliárd euróért 2018 és 2021 között ő rendelkezik az olasz első osztályt érintő közvetítési jogokkal. „Úgy véljük, hogy a profit folyamatosan csökkent az elmúlt években a Serie A-ban, mi pedig azért vagyunk itt, hogy ezt a folyamatot megfordítsuk” – nyilatkozta Josep Maria Benet Ferran, a Mediapro egyik alapítója.

A cég a spanyol piacon is jelen van, s az elmúlt években jelentős mértékben tudta növelni a profitot. A Mediapro úgy gondolja, számos kiaknázatlan lehetőség rejlik a Serie A-ban is, s képes lesz néhány éven belül megduplázni a profitot. A tervek szerint a következő szezontól nyolc különböző időpontban lesznek a mérkőzések a jelenlegi öt helyett, hogy maximalizálni tudják a nézettséget. Ezt a stratégiát a spanyol élvonalban, a La Ligában is alkalmazták.

A tradicionális időpontokban mért nézettség lehangoló statisztikája okán vasárnaponként 15 órától már csak három mérkőzést fognak rendezni. Várhatóan néhány fontosabb találkozó korábbi időpontban lesz látható, hogy jobban kiaknázhassák az ázsiai piacot. Ennek esélyét növeli, hogy egy kínai vállalat megvásárolta a Mediapro többségi részvényét, miután bejelentették, hogy megkapták a Serie A-s jogokat.

Az új televíziós megállapodás révén átalakul a pénzek elosztása is. A Calcio e Finanza számítása szerint a középcsapatok járnak legjobban a változással, míg a címvédő Juventus 17 millió eurót bukik az üzleten. A torinói alakulatnál azonban nincs ok az aggodalomra, hiszen a Bajnokok Ligája közvetítési jogaiból a legnagyobb szeletet zsebelte be az elmúlt egy évben.

Ami nem a hazai, hanem a nemzetközi televíziós közvetítési jogokat illeti, tavaly októberben a korábbinál lényegesen magasabb áron, évi 371 millió euróért kelt el. A Serie A az új szerződéssel a harmadik helyre lép előre Európában a nemzetközi tv-s jogdíjak listáján, ám messze elmarad az angol és a spanyol bajnokságtól. A Premier League idényenként 1,3 milliárd, míg a La Liga 636 millió eurót kap a közvetítések nemzetközi jogaiért. A negyedik a német Bundesliga szezononként 240 millió euróval.

Itthon sok a kérdőjel Egyelőre nem tudni, hogy a következő szezonban melyik csatornán kerülnek képernyőre az olasz és spanyol bajnokság küzdelmei, s még az Európa-ligának sincs gazdája. A Diginek létkérdés, hogy megtartsa a Serie A-t, vagy megszerezze a spanyol ligát, hiszen amennyiben ez nem sikerülne, úgy top bajnokság nélkül maradna. A Sport TV eközben kényelmesebb helyzetben van, hiszen a Bundesliga közvetítési jogait már megszerezte a 2018/19-es szezontól, így, ha el is veszítené a La Ligát, biztosan nem marad kiemelt pontvadászat nélkül. Az viszont már biztos, hogy az új szezontól az M4 Sport mellett a TV2 Csoport, azaz a Spíler TV közvetíti majd a Bajnokok Ligáját. Továbbá a magyar bajnokság mérkőzései 2021-ig az M4-en maradnak.

Korom Milán