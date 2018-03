Fontos megállapodás a Brexit ügyében

Az Európai Bizottság megállapodott Nagy-Britanniával a britek uniós kilépését követő átmeneti időszakról. Eszerint a 2019 márciusára tervezett Brexit utáni átmeneti intervallum 2020 végéig tart majd – jelentették be Brüsszelben. Michel Barnier, uniós Brexit-főtárgyaló „döntő szakaszról” tett említést a Londonnal folytatott tárgyalások során. Kifejtette, sok kérdésben egyetértenek, de még rengeteg munka áll előttük. Továbbra sincs megállapodás az egyik legfontosabb témakörben, az Észak-Írországot és Írországot elválasztó határ kapcsán. Ez ügyben októberig kell megállapodni. A cégek, illetve a Nagy-Britanniában dolgozó uniós állampolgárok számára különösen fontos lesz az átmeneti időszak. Ezen idő alatt Londonnak tartania kell magát az uniós előírásokhoz és folyósítania kell befizetéseit is az EU kasszájába. Cserében továbbra is teljes hozzáférést kap az uniós belső piachoz. A britek eredetileg kétéves átmeneti időszakot akartak. Barner pénteken, az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozóján teszi közzé a megállapodás szövegét.