Brecht minden mennyiségben a POSZT-on

Az idei Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) versenyprogramja több érdekességet is tartalmaz. Az egyik, hogy három interpretációban is beválogatták Brecht A kaukázusi krétakör című előadását. Látható lesz a Katona József Színházban műsorra tűzött, illetve a nagyváradi és a miskolci változat is. Lesz egy duplázó is: Horváth Csaba két rendezéssel (Jon Fosse: Halál Thébában – székesfehérvári Vörösmarty Színház és Thomas Bernhard: Vaterland – Forte Társulat) lesz jelen a fesztiválon. Több favorit is meghívást kapott, például a Radnóti Színház III. Richárdja, melyet Andrei Serban vitt színre Alföldi Róberttel a címszerepben. A Katona József Színház az A kaukázusi krétakör mellett a nemrég bemutatott Berlin, Alexanderplatz című darabot is viheti Pécsre. A versenyprogram többi részét a határon túli és a vidéki előadások teszik ki. Az előbbiekhez tartozik a nyíregyházi Illatszertár Mohácsi János rendezésében, a kecskeméti Csárdáskirálynő Béres Attila színrevitelében és a debreceni Három nővér Ilja Bocsernikovsz rendezésében.

A határon túli előadásokat a már említett nagyváradi Brecht-darab mellett a kolozsvári Rosmerholm, a marosvásárhelyi Hedda Gabler, az újvidéki Borisz Davidovics síremléke és a székelyudvarhelyi Migránsoook – avagy túlsúlyban a bárkánk című drámája képviseli. Az idei versenyprogramot Regős János, rendező, a Szkéné Színház volt igazgatója és választott segítője, Balog József, a MASZK egyesület elnöke, valamint Térey János, író, költő, drámaíró, és választott segítője, Bazsányi Sándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkara esztétika szakának megbízott tanszékvezetője válogatta a 2017. március 1. és 2018. március 10. között bemutatott, magyar nyelvű színházi premierek közül. Az előadásokat június 7. és 16. között a Pécsi Nemzeti Színház nagyszínpadán és kamaraszínházában tekinthetik meg az érdeklődők.

B. Gy.