Molos üzemavató a kampány felhangjaival

A Mol tiszaújvárosi műgumiüzemének átadásán a vendéglátó részéről a város szocialista polgármestere helyett Szerencs fideszes vezetője köszönthette a megjelenteket.

Orbán Viktor kormányfő és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója tegnap a Mol tiszaújvárosi műgumigyárának átadásán egyaránt déjà vu érzéseikről számoltak be. Az általuk említetteken kívül ugyanakkor más, hasonlóképp áthallásos múltbéli eseményekre is emlékezhettek volna. 2014-ben ugyanis szintén pont a választási kampányhajrában adódott lehetősége Orbán Viktornak egy félkész beruházást átadni. A kormányfő akkor – minap lemondott – szlovák kollégájával, Robert Ficóval együtt húzott az (azóta Mol-tulajdonúvá vált) magyar-szlovák gázvezeték csavarjain. Most pedig a hivatalos üzemkezdetet előtt fél évvel a Mol új tiszaújvárosi műgumigyára előtt nyomott meg többedmagával egy indítógombot.

Orbán Viktor ellenben inkább 2011-re emlékezett: miután a szocialisták idején – értelmezésében – az oroszoknak „átjátszották” a Mol ötödét, nekik Vlagyimir Putyinnal kellett „erős tárgyalásokat” folytatni annak megvásárlására. (Az Orbán-kabinet 2010 végén félezermilliárdnyi közpénzből vásárolta ki a Szurgutnyeftyegáztól az orosz magáncég által 2009-ben az osztrák OMV-től megvett Mol-csomagot.) A kormányfő szerint az idő inkább őket igazolja, mivel enélkül nem tudnának a molos beruházásokba az adófizetők pénzéből „betársulni”. Szavai szerint a magyar állam e beruházáshoz is 12 milliárd forintnyi adókedvezménnyel járult hozzá, ami 12 év alatt vonható le. Emlékeztetett az olajcég új stratégiájára, miszerint 2030-ig 1300 milliárdot ruház be a térségben – többet, mint a Mercedes és az Audi együttvéve. (Bár a megjelent debreceni delegációra külön kitért, e szám kapcsán Kósa Lajost nem hozta szóba.) A Mol – mint nemzetközivé vált, de magyar vállalat – különösen közel áll a szívéhez.

A JSR Mol Synthetic Rubber Zrt. 51 százalékos tulajdonosa az eljárást kifejlesztő japán JSR Corporation, 49 százalék pedig a Mol-alapította Leodium Investmenté. Csak a kormányfő említette meg, hogy a gyárat százmilliárdból húzták fel. (Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója ugyanakkor az adatot feladványba rejtette: a mostani műgumigyár, illetve az annak alapanyagául szolgáló, két éve átadott butadiénüzem együtt 130 milliárd forintba került. Utóbbi akkori tudósításukba foglalt 35 milliárdos értékét levonva szintén kijön a közel százmilliárd.) Orbán Viktor a megjelent japán nagykövetnek, Sato Kuninak, illetve Koichi Kawasakinak, az ICR második emberének háláját fejezte ki, mondván: a rendszerváltás után elsőként „nem Amerika és nem az EU”, hanem Japán sietett befektetésekkel Magyarország segítségére. A kormányfő szerint Magyarország azért biztonságos befektetési helyszín, mert nem engedik be a migránsokat.

Hernádi Zsolt inkább a Mol Petrolkémia – az egykori TVK - tiszaújvárosi területének korábbi üzemátadásaira emlékezett. Szavaiból kiderült: a nyersolajból a Dunamenti Finomítóban készülő naftát csővezetéken a tiszaújvárosi Mol Petrolkémiába szállítják, ahol abból butadiént állítanak elő, ami kétharmadrészt a műgumi alapanyaga. Az egység az elsődleges vevőkörüknek számító gumiabroncsgyárak számára évi 60 ezer tonna ilyen tömböt állít majd elő. Finom, akár politikainak is nevezhető célzásként a miniszterelnökhöz fordulva úgy fogalmazott: „ne hagyjuk abba, folytassuk” az ipartörténelmi fejlesztéseket.

Az ünnepség fura fordulataként a megjelenteket a térség részéről nem Tiszaújváros – szocialista – polgármestere, Bráz György, hanem a településtől közel 42 kilométernyi járóföldre lévő, a gyár életében szerény részt vállaló Szerencs fideszes vezetője, Koncz Ferenc köszöntötte. Ő dicsérte a kormányt és a tiszaújvárosiakat is ennek megfelelő szavazásra buzdította (nem említvén, hogy a térség egyéni jelöltje ő maga).

A politika egy fajta választási gyűléssé változtatta az üzemátadót – fogalmazott kérdésünkre Bráz György, aki sietett hozzátenni: Tiszaújváros örül a Mol jelenlétének, a beruházásoknak, viszonyuk teljesen korrekt. Az eseményre meghívták, elment, beszédre azonban „nem kérték fel”. Ezt elfogadta, hisz a csendes, etikus városvezetés híve. Koncz Ferenc gesztusát viszont erkölcstelennek bélyegezte, amit ő fordított esetben nem tett volna meg Szerencsen. Szerinte ez jellemző a Fidesz országos politikájára is, amiről a választók április 8-án mondhatnak véleményt.

