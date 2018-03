Rogán találmánya körül nyomoz az adóhivatal

Súlyos költségvetési csalás gyanújával nyomoz a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) egy Rogán Antal kabinetminiszterhez közeli informatikai cég uniós pályázatai körül – derült ki Hadházy Ákos sajtótájékoztatóján. A Csik Balázs számítástechnikai vállalkozó által vezetett Profitrade 90 Kft. még 2013-ban 256 millió forintnyi uniós támogatást kapott egy „MobilSign” művésznevű, mobilos aláírás-hitelesítő alkalmazás kifejlesztésére. Azonban - mint Polt Péter legfőbb ügyész Hadházy Ákosnak adott válaszából kiderül - az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a MobilSign kifejlesztésére adott fejlesztési pénzek kiosztása körül olyan súlyos szabálytalanságokat talált, hogy büntetőjogi ajánlásokat, vagyis lényegében feljelentést tett a magyar hatóságoknál a céggel szemben.

A miniszterelnöki kabinetirodát vezető Rogán Antal szerepére az azóta bezárt Népszabadság még 2015-ben mutatott rá, amikor feltárta: a miniszter "feltalálóként" a most eljárás alá vont cég vezetőjével Csik Balázzsal és még egy társukkal közösen nyújtotta be egy digitális aláírási eljárás szabadalmaztatási kérelmét. A szolgáltatás leírása pedig nagyban emlékeztet arra a MobilSign szoftverre, amire Csik Balázs cége két évvel korábban, kétes módon uniós támogatást szerzett. A kulcskérdés tehát az, hogy az OLAF szerint szabálytalan támogatással létrehozott szoftver megegyezik-e a Rogán Antal nevével fémjelzett 2015-ös találmánnyal? Ha igen, akkor a minisztert közvetlenül is érinthetné a NAV nyomozása.

Mindenesetre a Rogán-féle találmányt 2016 februárjában a feltalálók eladták, majd később mégis az eredeti cég, vagyis a később uniós eljárás alá vont Profitrade Kft. értékesítette azt a Magyar Telekomnak.

Bár Rogán Antal neve ekkor a cégbírósági papírokban már nem tűnt fel, de arra, hogy a kapcsolat a korábbi üzlettársak között nem szűnt meg, az utal, hogy a „feltalálótárs” Csik Balázs másik cégét, a Hunguard-ot a piac kifejezetten kormányközeliként írja le. A Fidesz folyamatosan szabálymódosításokkal egyengette a talajt a közműcégeket úgynevezett számlaauditra kötelező rendszert kifejlesztő informatikai vállalkozás előtt. A közművállalkozások aztán - látva a széljárást - szinte kizárólag a Hunguardot bízták meg a cégenként tízmillió forintot is elérő vizsgálatok lefolytatásával.

Az ügyészség közléseiből kiderül: az OLAF a 2012-ben kiírt összesen 9,7 milliárd forintos kutatás-fejlesztési pályázati csomagból több mint tucatnyi esetben indítványozott nyomozást a magyar hatóságoknál. Így a Profitrade 90 Kft.-nek sem csak a Rogán-féle mobilfizetési szoftver támogatásai szúrtak szemet az uniós ellenőröknek, az OLAF jelzése alapján az adónyomozók egy másik kereskedelmi informatikai fejlesztés, az „okos bevásárló listához” kapott, szintén 256 milliós uniós támogatás miatt is nyomoznak, szintén költségvetési csalás gyanúja miatt.

Batka Zoltán