Hibázni lehet, de küzdeni kötelező Georges Leekensnél

Munkához láttak a pénteki barátságos találkozóra készülő magyar labdarúgó-válogatott tagjai Telkiben. A cél az, hogy a tétmérkőzésekre formába lendüljön az együttes.

Edzőként nagyon tetszik a játéka, jó játékosnak tartom, viszont az U21-ben volt vele egy eset, amikor sérült volt, két nappal később viszont mégis játszott, ez nem túl szerencsés. Mindenkire vonatkoznak a szabályok - mondta Leekens a ciprusi APOEL-t erősítő hatszoros válogatott csatárról, a keretből meglepetésre kimaradó Sallai Rolandról. "Nyitva áll előtte az út a válogatottba, de ehhez okosnak kell lennie" – jelentette ki a szövetségi kapitány.

Széles mosoly kíséretében magyarul köszöntötte a megjelent újságírókat Georges Leekens szövetségi kapitány tegnap Telkiben, a nemzeti tizenegy felkészülésének otthont adó komplexum tárgyalótermében. "Fejlődik a magyarom, nem igaz?" - tette fel viccesen a kérdést a belga, majd hamarosan a válogatottra – és annak kapitányaként rá is - váró első idei feladatokra, azaz a pénteki, Kazahsztán elleni, majd a jövő kedden, szintén a budapesti Groupama Arénában sorra kerülő, Skócia elleni barátságos mérkőzésre terelte a szót.

"Nagyon érdekel engem is, hogy mire képesek a játékosok. Új év kezdődik, a nulláról indulunk, kíváncsi vagyok, hova tudunk eljutni. A célunk egyértelműen az, hogy minél jobb csapattá formálódjunk az igazán fontos mérkőzésekig, azaz az őszi Nemzetek Ligája találkozókig" – jelentette ki az októberben kinevezett szakember, majd hozzátette: a két Kazahsztánban légióskodó kerettaggal, a Kajrat Almatiban játszó Elek Ákossal és az Asztanában futballozó Kleinheisler Lászlóval hétfő délelőtt már beszélgetett a következő riválisról, az eszmecsere után pedig arra számít, hogy a kazahok Kleinheisler klubjához, az utóbbi években a Bajnokok Ligája és az Európa-liga csoportkörét is megjáró Asztana játékához hasonló stílusban lépnek pályára. Leekens – kicsit már a skótokra is utalva – azt várja, hogy két különböző stílusú rivális vendégeskedik Budapesten a következő időszakban, mégis úgy véli, nem az a lényeges, hogy az ellenfelek hogyan játszanak, sokkal fontosabb, hogy a magyar együttes miként teljesít majd.

"Néha a nagy csapatok ellen könnyebb játszani, mint hozzánk hasonlóan, vagy nálunk alacsonyabban rangsoroltak ellen, ezért Kazahsztán ellen is nehéz feladat vár ránk. A skótok mentalitásban hasonlóan erősek, mint régebben, de játékban sokat fejlődtek az elmúlt években. A játékosaimnak készen kell állniuk, hinniük kell magukban, ha megvan a hit, akkor hamarosan a teljesítményben is pozitív változások következhetnek be" – tette hozzá.

A kapitány azt is elárulta, hogy a Dinamo Kijev múlt csütörtöki Európa-liga nyolcaddöntőjén megsérülő, ám a szűkített keretben mégis helyet kapó Kádár Tamás mellett pillanatnyilag Elek Ákos bajlódik kisebb sérüléssel, utóbbi állapota azonban nem súlyos, hamarosan csatlakozhat a társakhoz. Leekens a várható kezdőcsapatról úgy nyilatkozott, hogy a következő két-három nap tapasztalatait is alapul veszi a pénteki összeállítás kialakításakor, figyelni fogja például, hogy a labdarúgók milyen teljesítményt nyújtanak a labda nélküli játék során, s fontos a hozzáállás is, amellyel az eddigi tapasztalatok alapján nincs probléma. "Hinni, bízni kell magunkban, és küzdeni, hogy méltó helyére kerüljön a magyar labdarúgás. A hibákat mindig el tudom fogadni, de ha valaki nem küzd, az elfogadhatatlan számomra" – beszélt edzői hitvallásáról a belga tréner.

A válogatott pénteken 19 órától mérkőzik a kazahokkal az Üllői úton.

Alighanem a szurkolók sem érik majd be kevesebbel, mint Leekens.

Leekens örül az újításnak Amint arról tegnapi lapszámunkban beszámoltunk, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség tanácsa úgy döntött, hogy a sportág történetében először videóbíró segíti majd a játékvezetők munkáját a nyári, oroszországi világbajnokságon. Ennek kapcsán Leekens újságírói kérdésre felelve kijelentette: minden fejlődésnek örülni kell a futballban, szerinte pedig a fejlődés része a videóbíró alkalmazása is. "Ez mindenkinek jó. A játékvezetőket megerősíti a döntésükben, a szurkolók számára pedig azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy egy vitatott szituációban lesállás előzte-e meg a gólt, vagy a labda átment-e a gólvonalon. Én mindenképpen örülök neki."

Hatos Szabolcs