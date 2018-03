Vágó bocsánatot kért Gyurcsánytól

Elnézést kért Gyurcsány Ferenc DK-elnöktől az ATVben tegnap este Vágó Gábor LMP-s politikus, aki a vasárnapi DK– MSZP–Párbeszéd–LMP egyeztetést követően azt mondta: „ha én részeg vagyok és meghívok barátokat otthonra beszélgetni, az a minimum, hogy őket is megkínálom viszkivel”. Gyurcsányék ezt kikérték maguknak és közölték, jogi elégtételt vesznek. „Ezúton is bocsánatot kérek tőle, ha bármikor is megbántottam volna akár a múltban, akár most” – jelentette ki a zöldpárti képviselőjelölt az Egyenes beszédben, hozzátéve: úgy érzi, ez az egyetlen módja, hogy az együttműködés folytatódni tudjon.