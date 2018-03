Luxusingatlanokkal gyarapodtak a Matolcsy-fiúk

Apjukat jócskán lehagyva vagyonosodnak a Matolcsy fiúk. Nem csak Ádám, de a bátyja is luxusingatlant vásárolt a tavaly nyáron, a hitelt pedig ebben az esetben is a jegybankelnök unokatestvérének bankja szolgáltatta.

A jegybankelnök mindkét fia luxusingatlanhoz jutott tavaly nyáron, alig két hét különbséggel, a házvásárlásokhoz pedig mindkét esetben Matolcsy György unokatestvérének, Szemerey Tamásnak a bankja, az NHB Növekedési Hitel Bank nyújtott jelentős összegű hitelt. Mint azt a 24.hu nyilvánosságra hozta: az idősebb fiú, Máté az öccse, Ádám luxusvillájának közvetlen közelében, a fővárosi Rózsadomb szélén vett egy korábban 150 millió forintért hirdetett ikerház-felet. Az ingatlan 179 négyzetméteres lakóteréhez a tulajdoni lap szerint tartozik egy 393 négyzetméteres „mellékhelyiség” az alsó szinten, amelyben a billiárdterem, 3 beállós garázs és a gardróbszoba mellett található egy wellness helyiség is, a hirdetés fotói alapján medencével, jacuzzival és szaunával, a kertben pedig egy kis tó is helyet kapott.

A kastélyszerű épület megvásárlásához Matolcsy Máté cége a Mém Műhely Kft. 90 millió forintos jelzáloghitelt kapott az NHB Banktól. A ház, amely a Matolcsy fiú és felesége állandó lakhelye, egyébként egy másik cégének, a Amur Online Kft.-nek a székhelye is egyben. A gyanúsan nagy összegű hitelt felvevő Mém Műhely Kft. 2017-es beszámolója még nem érhető el, 2016-ban például 4,9 milliós veszteséget termelt, és a korábbi években sem termelt valami fényesen. Ehhez képest egy ekkora hitel törlesztőrészlete körülbelül 500-600 ezer forint havonta, vagyis akár 7 millió forint is lehet egy évben – ennyi nyeresége pedig összesen nem volt a cégnek a 2012 óta eltelt években.

Matolcsy kisebbik fiának, Ádámnak a cége a Magyar Stratégiai Zrt. tavaly nyáron, alig két héttel korábban szerzett meg a néhány száz méterrel arrébb, a Páfránykert utcában egy 430 millió forintos, háromszintes, 500 négyzetméteres luxusvillát, amelyet Matolcsy György új feleségével használ. Matolcsy Ádám úgy tájékoztatta a 24.hu-t, hogy apja bérleti díjért cserébe használja az ingatlan egy részét, de az összeget nem árulta el. Matolcsy György vagyonnyilatkozata szerint egyébként az ő birtokában csupán egy 150 négyzetméteres balatonakarattyai ház van. A jegybankelnök által használt villára villára 280 millió forint értékben jegyeztek be jelzálogot az NHB-nál.

Matolcsy Máté ingatlanával kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank úgy nyilatkozott a 24.hu-nak, hogy azt az elnök „eseti rokonlátogatások kivételével nem használja”, arra viszont nem reagáltak: nem érzi-e visszásnak az elnök, hogy mindkét fia cégét hitellel segítette az unokatestvérének a bankja. Matolcsy Máté viszont azt nyilatkozta: kis bankként az NHB Bank a kisebb vállalatokat is fontos, komoly ügyfélként kezeli, ezért esett a választása éppen rokona hitelintézetére. A Mém Műhely Kft. többlet fedezetet és egyéb biztosítékot adott a bank számára, sőt a hitel nagy részét Matolcsy Máté állítása szerint már vissza is fizették, egy azóta eladott ingatlan árából. Egyébként úgy gondolja, a cége jó vételt csinált, az ingatlan jó elhelyezkedése és alacsony ára miatt jó hosszú távú befektetési lehetőség. Az pedig csak véletlen egybeesés, hogy a testvére is a környéken, szinte ugyanakkor vett egy másik villát, amelyet történetesen az apja használ. Állítása szerint egyikükkel sem egyeztetett a vásárlásról.