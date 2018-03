Bayer szerint patkányok, akiket Orbán "megfenyegetett"

"Erkölcsi, jogi, politikai elégtételt fogunk venni a választások után" - szögezte le Orbán Viktor március 15-i beszédében. Erről volt szó az Echo TV-n Bayer Zsolt műsorában, írja a 444.hu. A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett publicista a Sajtóklubban kijelentette: "azóta az összes patkány azon sivalkodik, hogy a miniszterelnök megfenyegette őket".

Bayer szerint inkább a miniszterelnököt, a családját és a Sajtóklub vezetőit fenyegetik "lámpavassal, agyonlövéssel, kibelezéssel, felkoncolással, börtönnel", szinte mindennap (ennek kapcsán Bayer nemrég egy feljelentést is tett, mert nem szeretné, hogy "egy bizonyos szint alá" süllyedjenek az internetes kommentek). El is mondta, kikre gondol: "Kik? Ezek a rohadékok, akik most ajvékolnak, hogy ők meg lettek fenyegetve. Pedig mindössze arról van szó, hogy egyszer tényleg vége lesz, és az összes szemét, rágalmazó tetű be lesz perelve. Erről szól a jogi elégtétel."