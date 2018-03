A japán idős emberek számára a börtön biztonságot, társaságot és kényelmet jelent, ezért cserébe pedig még szabadságukról is képesek lemondani - írta a Mashable alapján az Euronews.

A japán társadalom negyede 65 éven felüli, így nem meglepő, hogy a fogvatartottak 20 százaléka is ebbe a korosztályba tartozik. Minden ötödik női rab 65 éven felüli, ők leggyakrabban apróbb vétségeket követnek el, általában boltból lopnak, gyakran visszaesően is, hogy börtönbe kerüljenek, mert ott nincs szegénységet és magány. "Számomra a börtön egy oázis - a biztonság és a kényelem szinonimája. Itt nem vagyok ugyan szabad, de nem is kell aggódnom semmi miatt, ráadásul rengeteg emberrel tudok beszélgetni, és naponta háromszor kiadós étkezésben is részem van" - mondta el egy 78 éves női rab, aki energiaitalokat, kávét, teát, rizsgombócokat és mangót lopott egy boltból, hogy bekerülhessen.

Az idős nők szociális helyzete Japánban különösen nyugtalanító: 25 százalékuk a szegénységi küszöb alatt él, a férfiaknál ez az arány "csak" 10 százalék. Az egyedülálló idős nők nyugdíja alacsony és legtöbbjük nem tud kire támaszkodni. A japán kormány megoldásként kifejezetten idősek számára fenntartott börtönöket építene, és szociális programot indítana az időskorú, visszaeső bűnözőknek, és növelné az idősgondozók számát is. A megoldás része lehet olyan robotok fejlesztése is, akik nemcsak a házimunkákban segítik az időseket, de beszélgetni is tudnak.