Szkripal-ügy: az oroszok a britekre fognák a mérgezést

A brit szakemberek rendelkezésére állnak annak az idegméregnek a mintái, amellyel megmérgezték Szergej Szkripal volt orosz-brit kettősügynököt, és Nagy-Britanniában elő is állíthatták ezt az anyagot - közölte a Ria Novosztyi hírügynökséggel kedden Igor Nyikulin, a biológiai fegyverekkel foglalkozó ENSZ-bizottság volt orosz tagja, írja az MTI.

Leonyid Rink, a Novicsok (Újonc) néven ismert vegyifegyverrendszer egyik kifejlesztője is azt mondta ugyanennek a hírügynökségnek, hogy maguk a britek is könnyűszerrel megmérgezhették az orosz katonai hírszerzés (GRU) volt ezredesét, mivel ez az idegméreg - amelyet a britek A234 kódnéven azonosítanak -, hozzáférhető a szakembereik számára, és bármelyik vegyi üzem különösebb nehézségek nélkül legyárthatja.

Nyikulin felhívta a figyelmet arra, hogy az idegméreg egyik kifejlesztőjének tartott Will Mirzajanov - aki a kilencvenes években települt át az Egyesült Államokba - a minap az Amerika Hangja rádiónak nyilatkozva azt mondta, a fegyverről minden adatot átadott a nyugati hatalmaknak. "Azt hiszem, hogy a briteknek körül kell nézniük saját házuk táján" - fűzte hozzá a szakértő, aki biztosnak látja, hogy legalább mintája volt Nagy-Britanniának a Novicsokból.

Nagy-Britannia Nyikulin szerint azért nem hajlandó mintákat adni Oroszországnak a gázról, mert belőlük meg lehetne határozni a származási helyét. A szakértő arra nem tért ki, hogy akkor vajon a brit kormány miért "kockáztatta" az együttműködést a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetettel.

Vasárnap Vlagyimir Csiszov, Oroszország EU-nagykövete is azt nyilatkozta, a britek állhatnak a mérgezés mögött. Ezt a brit külügyminisztérium képtelenségnek nevezte. Moszkva szintén meggyanúsította már Csehországot, Szlovákiát és Svédországot, de a külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova szerint még az Egyesült Államok is szóba jöhet, mint a méreg forrása. Az orosz álláspont ekkor még nem az volt, hogy a Novicsok fejlesztője nyugatra emigrált, hanem hogy nem is létezett ilyen nevű vegyifegyverrendszerük.