Az LMP befejezte, de az ajtók még nem zárultak be

Befejezte az LMP a tárgyalásokat, az ajtók bezárultak. A párttömbök nem értették meg a választók akaratát, nem alakulhatott ki teljes ellenzéki koordináció, pedig az LMP ezért mindent megtett – jelentette ki Szél Bernadett. A párt miniszterelnök-jelöltje szerint az volt Hódmezővásárhely legfőbb üzenete, hogy legyen egyetlen jelölt a Fidesz jelöltjével szemben. A másik üzenet viszont még teljesülhet a miniszterelnök-jelölt szerint: legyen magas a részvétel.

Az ajtók azonban mégsem zárult be teljesen, hiszen a sajtótájékoztatóval egyidőben a 24.hu megírta: az LMP XVIII. kerületi jelöltje, Kassai Dániel visszalép Kunhalmi Ágnes szocialista jelölt javára. Ezt Hadházy Ákos társelnök megerősítette lapunknak. Indoklásában visszautalt rá, hogy a tájékoztatón azt hangsúlyozta: továbbra sem kizártak a visszalépések. Hadházy szerint ugyanakkor az lett volna az ideális, ha ezek széles körűek. Gémesi György gödöllői polgármester, az Új Kezdet nevű párt elnöke is felszólalt a sajtótájékoztatón. Szerinte azért nem sikerült megállapodni senkivel, mert nem is volt erre őszinte szándék. - Megdöbbentő az ellenzék állapota, nem véletlen, hogy az ellenzék itt tart – hangsúlyozta.

Hiába a látszólagos elutasítás az LMP részéről, Kassai visszalépése azt jelenti, hogy 149 millióval kevesebb lesz a párt állami támogatása, mivel nem indítanak jelöltet mind a 106 helyen.

Karácsony Gergely az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje a Facebookon azt írta: szomorúan tudomásul veszi az LMP döntését, hogy nem kívánnak tárgyalni a demokratikus pártokkal a választási együttműködésről.- Akkor nélkülük kell győznünk. Ma tárgyalásra hívtam az Együtt és a Momentum vezetőit. Érdemi ajánlatunk van a számukra - írta Karácsony.

