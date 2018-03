Szijjártó az ENSZ Emberi Jogi Bizottságát oktatja migrációról és emberi jogról

Úgy nagyjából ebben a stílusban: mi elutasítjuk, hogy a migráció alapvető emberi jog, senkinek sincs joga hozzá, hogy reggel felkel, rábök a térképre, hogy hova akar áttelepülni, aztán megindul és árkon bokron át odamegy.

Az MTI információi szerint a magyar külügy vezetője azt is közölte Genfben a nemzetközi közösség emberjogi szakértőivel, hogy a magyar kormány a migrációt rossz és veszélyes folyamatnak tartja, soha nem fog azokkal egyetérteni, akik jónak mondják, szervezik és ösztönzik. Magyarország legsúlyosabb vitája a nemzetközi színtéren a migráció - mondta Szijjártó Péter, ezúttal is azonosítva a Fidesz-KDNP kormányt "Magyarországgal", ami finoman szólva is súlyos aránytévesztés. A migrációról szóló kormányjelentést védve, védekezőből vádlóvá átlényegülve - csak ahogy itthon megszokták - a magyarok külügyminisztere felrótta: a nemzetközi vitákban akadnak olyanok, akik jobban aggódnak a törvénytelen határsértőkért, mint a tranzit- és célországok polgárainak biztonságáért.