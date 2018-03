Hű, de hű!

Orbán Viktor azt mondta március 15-én: "Hazaküldtük a szultánt a janicsárjaival, a Habsburg császárt a labancaival, a szovjeteket az elvtársaikkal, és most Gyuri bácsit is a hálózatával egyetemben." Szívmelengetően szép mondatok ezek, kár, hogy ezeknek a fele sem igaz. XI. Ince pápa a török ellen Szent Ligát hozott létre: a Habsburg-birodalom, Lengyelország és Velence szövetségét. 1684-ben a nemzetközi hadak megkezdték a háborút Magyarországon. Savoyai Jenő herceg megsemmisítő erejű zentai győzelme után az 1699-ben megkötött karlócai békével véget ért a 150 éves török hódoltság. Sajnos az oszmán igát a Habsburg-elnyomás váltotta fel, de hogy a Habsburg császárt mikor küldtük haza a labancaival, ez számomra rejtély. Hacsak nem "A Tenkes kapitánya" című tévésorozat utolsó epizódjára gondolt a történelemtudományok tudora. A szovjetek meg talán már nem is voltak szovjetek, amikor többek között kivonultak hazánkból is, a nemzetközi helyzetnek és Gorbacsovnak köszönhetően. De az elvtársaik itt maradtak ám, egy-kettő még most is ott trappolt a Békemenetben! Gyuri bácsit pedig hazaküldeni nem nagy kunszt, hisz nem is itt lakik. De akárhogy fenyegetőzik a hivatalban levő miniszterelnök, a választások után remélhetőleg ő lesz "hazaküldve".

Méhes János