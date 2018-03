Üzentek Szita Károlynak - Menni kéne

Szembenézésre kéri Szitát a volt ügynök

Szita Úr, a lelkiismeretet nem a saját szavaink tisztítják meg, hanem az igazság. Tudom, milyen vasbörtön a múlt, de kérem, higgye el, míg élünk, soha nem késő szembenézni a hibáinkkal, bűneinkkel – írta a kaposvári polgármesternek saját Facebook-oldalán Morvay Péter, a Hetek főszerkesztője, aki 1985. és 1987 között maga is ügynökként dolgozott a III/III-as ügyosztálynak. Szomorúan olvastam nyilatkozatát a nyilvánosságra került dokumentumokkal kapcsolatban. Ön arra hivatkozik, hogy tiszta a lelkiismerete, mindazzal kapcsolatban, amit 1980 és 1989 között tett. (…) Az igazság ellen úgysem tehetünk semmit, egyszer mindnyájunknak számot kell adni arról, amit tettünk. És ha megteszi, Ön nem csak saját magának tesz jót, hanem mindenkinek, mert Magyarország egyik legnagyobb adóssága a múlttal való őszinte szembenézés. Így összekeveredik a jó a rosszal, a múlt a jelennel, töretlenül folytatódnak a hálózati karrierek: ahogy az Ön beszervezőjét is kitüntették a rendszerváltás után, az én beszervezőmet is előléptették. Ezért van felelősségünk a hazánk iránt is, politikusnak, közszereplőnek, magánembernek egyaránt.