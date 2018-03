Azt már megszokhattuk, hogy a miniszterelnök egyenlőségjelet tesz Brüsszel és korábbi elnyomóink közé, az elégtétel emlegetése azonban új elemként jelent meg Orbán Viktor szótárában. Politikusok, politológusok és publicisták azóta találgatják, vajon véletlen elszólás, csupán hatásosnak szánt retorikai elem vagy nem is nagyon burkolt fenyegetés volt-e a miniszterelnök kijelentése, és a választások után kin, hogyan és miért kíván erkölcsi, politikai és jogi elégtételt venni a Fidesz. Persze megértem, hogy a legderűsebb és legbékésebb embereket is kihozhatja a sodrából az ellenzék állandó kekeckedése, Tiborcz, Semjén, Lázár, Rogán, Matolcsy, Kósa, Mészáros és a többiek kétes ügyeinek folytonos felhánytorgatása. De miért gondolja Orbán Viktor, hogy bárki is elégtétellel tartozna neki? Szerintem éppen fordított a helyzet. A Fidesz és személy szerint Orbán Viktor tartozik elégtétellel az országnak. A rossz kormányzásért, az elszalasztott lehetőségekért, a társadalom megosztásáért, a gyűlölet szellemének kiszabadításáért, a korrupció intézményesítéséért, a jogállam felszámolásáért, százezrek kivándorlásáért. És remélem, hogy az ország április nyolcadikán mindezekért elégtételt is fog venni. A szavazófülkékben.

