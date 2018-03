Orbán március 15-i szereplése nem okozott meglepetést. Nem adott mást, csak mi lényege. A 170 éve kitört polgári forradalomról s ezzel a demokrácia győzelméről, a modern Magyarország megszületéséről ezúttal is alig esett szó, a szónok szinte mániákusan hangoztatott vesszőparipájáról, az ún. Soros-tervről annál inkább. Egyre nyilvánvalóbb, hogy Orbánnak más témája nincs, jövőképpel nem rendelkezik, egyszerűen elfogyott, elkopott. De a személyisége olyan, hogy ezt nem veszi észre. És most átlépett egy határt: megfenyegette a teljes ellenzéket, amikor kijelentette, a választások után politikailag, jogilag és erkölcsileg eljárnak azokkal szemben, akik ellene szavaztak és kritikával illették munkáját. Ezzel elárulta: nyíltan diktatúrára tör. Az ellenzéki politikai erők és az ország elemi érdeke, hogy megállítsák az ámokfutását, és ha esetleges győzelmét megakadályozni nem sikerülne is, legalább annak mértékét mindenképpen csökkenteni muszáj.

Szász Tibor