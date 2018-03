Adatbotrány a Facebooknál

Mark Zuckerberg még 48 órával az után sem szólalt meg, hogy kiderült, visszaéltek 50 millió felhasználó személyes adataival. Mindeközben estek a részvényeik árai.

Több mint 50 millió Facebook felhasználó személyes adatait használhatta engedély nélkül a Cambridge Analytica a 2016-os amerikai választásokhoz, ezen belül is Trump kampányához egy alkalmazáson keresztül - tárta fel az esetet a The New York Times és a Guardian. A cég olyan üzleti vállalkozásoknak és politikai pártoknak ajánlja fel szolgálatait, amelyek meg akarják „változtatni ügyfeleik, támogatóik viselkedését”. Azt állítják, képesek felhasználók nagytömegű adatát feldolgozni, és azokat a viselkedéstudomány segítségével kimutatni, kik azok, akiket a cégek, pártok eredménnyel célozhatnak meg marketing anyagaikkal. Az adatokat saját maguk gyűjtik, vagy olyan szociális médiáktól szerzik be, mint a Facebook. A Cambridge Analyticát 2013-ban alapította Alexander Nix Londonban.

Az Observer azt tárta fel, hogy 2014-ben egy cambridge-i egyetemi tanár, Aleksandre Kogan, illetve a Global Science Research nevű cége 50 millió Facebook felhasználó profilját fésülte át egy, a webhelyre telepített applikáció segítségével. Olyan felhasználóktól gyűjtöttek adatokat, akiket megfizettek azért, hogy személyiségtesztet töltsenek ki, de gyűjtöttek adatokat azok Facebook barátaitól is. Az adatokat Aleksandre Kogan adta tovább egy szerződés értelmében a Cambridge Analyticának, amely egy olyan szoftvert fejlesztett, amely befolyásolta a választók viselkedését a szavazóurnáknál.

A módszer lényege az volt, hogy a privát információk ismeretében személyre szabott üzeneteket küldtek a felhasználóknak. Nagyjából úgy működik ez, hogy aki sokat posztol géppisztolyokról, annak Trump fegyverpárti üzeneteit dobják oda, aki pedig abortuszellenes oldalakat lájkol vagy nemrég szült, az halott csecsemőkről készült képeket kap Hillary Clinton-idézetekkel.

Az ügyet Christopher Wylie - a Cambridge Analytica egyik alapítója, aki 2014-ben kivált a cégből - hozta felszínre. Állítása szerint sok olyan ismerethez is hozzájutottak, amihez nem volt felhatalmazásuk.

A Facebook vasárnap felfüggesztette a belső információkat kiszivárogtató Christopher Wylie, a Global Science Research és a Cambridge Analytica hozzáférési jogát, és egy digitális vizsgáló céget fog szerződtetni, hogy utánanézzen utóbbi rendelkezik-e másolatokkal a Facebook felhasználók adatairól, miután a New York Times azt állította a legtöbb, de akár az összes adat a birtokában van még, noha cég ezt tagadja.

Bukta A Cambridge Analytica vezetői a Chanel 4 News álcázott riportereinek azzal dicsekedtek, milyen csalikat, milyen hamis hírkampányokat vezettek le, és hogyan vették igénybe egykori kémek segítségét ahhoz, hogy választási kampányokat trükközzenek meg szerte a világban. Azt is elmondták, hogyan vetettek be sötét eszközöket az őket igénybe vevő cégek megsegítésére azzal, hogy ellenfeleiket hamis vesztegetési ígéretekkel, és prostituáltakkal csábították el. A cég megpróbálta megakadályozni, hogy a riportot, amely a héten kerül műsorba, leadják.

Közben egy újabb belső információkat feltáró személy jelentkezett, Sandy Parakilas, aki 2011-2012-ben igazgatóként az adathalász programokat fejlesztő cégekkel való kapcsolattartásért felelt a Facebooknál. Mint azt a The Guardiannak elmondta, figyelmeztette a cég felső vezetőit, hogy az adatokkal való laza bánásmód nagy kötelességszegési kockázatot rejt magában. Aggályosnak tartotta, hogy nem tudták, a külsős szoftverfejlesztők hogyan bánnak a birtokukba jutott adatokkal. A Facebooknak ugyan voltak szolgáltatási feltételei és szabályai, amit az emberek nem értettek vagy nem olvastak el, így olyan személyes dolgokat is beszámoltak, amikből a profilozó cég következteni tudott adott esetben politikai preferenciákra. Ehhez járult kozzá, hogy a cég nem használta ki a rendelkezésére álló eszközöket ahhoz, hogy ellenőrizze a külsős fejlesztőket, nem használják-e rossz célokra a felhasználóktól összegyűlt adatokat. Parkilas, aki olyan adathalász cégeket vizsgált annak idején, mint amilyen most a Global Science Research, azt mondja csalódott, hogy a felettesei nem vették komolyan figyelmeztetéseit, mert megakadályozhatták volna a mostani eseményeket.

Miközben a brit kormány is vizsgálatot sürget, amerikai törvényhozók magyarázatra szólították fel a Facebookot. Két demokrata szenátor felszólította Zuckerberget, hogy a kongresszus előtt adjon választ: miképpen történhetett meg, hogy a Donald Trump elnökválasztási kampányának dolgozó cég ötvenmillió felhasználó profilját és adatait „szippantotta le” anélkül, hogy a közösségi oldal működtetői erről értesítették volna őket.

Zuckerberg egyelőre még nem nyilatkozott az üggyel kapcsolatban. A Facebook igazgatója viszont tagadja, hogy közük lenne az adatok kiadásához. Andrew Bosworth Twitter-bejegyzésben azt írta: „egyértelmű, hogy nem volt szó adatlopásról. A rendszert nem érték támadások, jelszavakat vagy információkat nem loptak el és nem hackeltek meg”. A cég információ-biztonsági főnöke, Alex Stamos azonban hirtelen távozott posztjáról.

Zuhanó részvények Hétfőn a Facebook részvényeinek értéke 6,77 százalékot, tehát mintegy 36 milliárd dollárt esett, ami egyben azt is jelenti, hogy a 16 százalékos részesedéssel rendelkező Zuckerberg vagyona 5,5 milliárd dollárral lett kevesebb.

Varga Péter