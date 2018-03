Őrizetbe vették Nicolas Sarkozyt

Átmenetileg őrizetbe vették Nicolas Sarkozy volt francia köztársasági elnököt. Azzal vádolják, hogy 2007-es elnökválasztási kampányát illegálisan, Líbiából származó pénzből finanszírozta. Első ízben fordult elő, hogy a vádakkal kapcsolatban személyesen hallgatták ki. A Le Monde közlése szerint akár 48 órán át élvezheti a rendőrség vendégszeretetét.

Az egész ügy azt mutatja, hogy az igazságszolgáltatás malmai Franciaországban sem őrölnek kivételes sebességgel. Az illegális kampányfinanszírozás vádja ugyanis már évekkel korábban, még elnöksége idején előkerült, s a párizsi ügyészség 2013-ban eljárást is indított annak kapcsán, hogy Moammer Kadhafi, Líbia egykori diktátora is komoly összegekkel segíthette Sarkozy 11 évvel ezelőtti köztársasági elnökké való megválasztását. Egy üzletember a Mediapart portáljának egy ízben azt állította, hogy 2006 végén vagy 2007 elején bőröndökben összesen 5 millió eurónyi Líbiából származó összeget vitt a francia belügyminisztérium épületébe. Feltételezések szerint azonban Kadhafi akár 50 millió euróval is támogathatta Sarkozy kampányát. A magyar gyökerekkel rendelkező egykori államfő, aki 2012-ig volt hivatalban, még elnöksége alatt groteszknek nevezte a vádakat.

A 2007-es elnökválasztás során Sarkozy a szocialista jelölt, Ségolene Royal ellen győzedelmeskedett. 2012-ben azonban vereséget szenvedett Francois Hollande-tól. 2017-ben ugyan ismét indulni kívánt az elnökségért, ám már a republikánusok előválasztásán alulmaradt Francois Fillonnal szemben. Akkor bejelentette, visszavonul a politikától.