Fantomcég Tiborcz István után

Megduplázódott az Elios-ügyben kulcsszerepet játszó kft. miután Tiborcz István kiszállt a cégből. Épp osztalék előtt osztódott a társaság.

„Ez két külön cégnek tekintendő” – mondta a Népszava újságírójának a Pest megyei cégbíróság egyik alkalmazottja, ami meglepő, tekintve, hogy ottjártunkkor nem két, hanem csak egyetlen társaság adatai iránt érdeklődtünk. A furcsa hiba, amely szerint az érintett kft.-ből azonos néven, de eltérő cégjegyzékszámon és adószámon kettő is létezik, rögtön zavart keltett a bíróságon, egy hivatalnok egyből telefonálgatni is kezdett. – Nem kellett volna ez a céget kivezetni a cégjegyzékből? – kérdezte a vonal túlsó végén beszélőtől.

A cégbíróság alkalmazottait szokatlan izgalomba hozó, különös és rendellenes módon megduplázódott vállalat mára országosan ismert: az európai csalás elleni hivatal, az OLAF szerint szabálytalanul, korrupt módon milliárdos megbízásokhoz jutó Elios Innovatív Zrt. ötven százalékos tulajdonosa, a korábban Tiborcz István érdekeltségében lévő Green Investments and Solutions Kft.

A cég 2015-ig volt Orbán Viktor vejének tulajdonában, ám akkor tulajdonost váltott, Tiborcz kiszállt a cégből. Épp ekkor „keletkezett” az a hiba, ami a cég rejtélyes duplázódásához vezethetett: az Igazságügyi Minisztérium céginformációs honlapja szerint a Green Investments Kft.-nek ma is kétféle állapota hatályos. A cégikerpárnak a neve megegyezik, de eltér a cégjegyzékszámuk és az adószámuk is. 2017 nyarán pedig eltérő európai uniós azonosítót is kaptak. Ezek a jelek mind arra utalnak: noha szabályosan nem volna lehetőség ilyen cégduplázásra, bizonyos szempontból mindkét verzió önálló, létező társaságnak tekinthető.

VÉLETLENEK Éppen a kormányfő vejének cége duplázódott meg a hivatali eljárásban - Fotó: Tóth Gergő

Az nem egyértelmű, hogy szándékos cégfantomizálás, vagy adminisztratív bakik sorozata áll az eset hátterében. Egy jogász ugyanakkor lapunk érdeklődésére úgy fogalmazott: "Ilyen biztosan nem történik véletlenül".

A cégduplázódás ráadásul nem csupán adminisztrációs kérdés. A közvilágítási tenderek sokaságát elnyerő Elios 2015-ben is jól teljesített, a tulajdonosok pedig az arra az évre jutó teljes, 972 millió forintos eredményt kivették osztalékban. A cég története során ez volt magasan a legnagyobb kifizetés. A Green Investmentsre ennek az összegnek a fele, 486 millió forint jutott. Eddig úgy volt tudható, hogy ez az összeg már a cég Tiborcz István utáni új tulajdonosát, a WHB-csoportot gazdagította. A vállalat sajátos megduplázódása nyomán ugyanakkor már az is elképzelhető, hogy a WHB-érdekeltségű „alapcég” helyett annak fantom-ikertestvére kapta a nagy pénzt. Ha pedig a fantomiker jogilag valóban létezőnek tekinthető, annak a tulajdonosa a kérdéses időszakban Tiborcz István lehetett. Vagyis mégiscsak hozzá kerülhetett a félmilliárdos osztalék.

Azt, hogy végül „merre ment” a pénz, csak az érintett cégek beszámolóiból, a bankok, illetve az adóhatóság nyilvántartásaiból lehetne megállapítani – ezekbe azonban legfeljebb az ügyben visszafogott tempóban nyomozó ügyészség tekinthetne be.

Súlyos Le Monde–kritika Hosszú és részletes tudósítást közölt a magyarországi kormányzati korrupció állapotáról a párizsi Le Monde tegnapi száma. A lap szerint, miközben Orbán Viktor kormányfő minden elképzelhető hangnemben átkozza Brüsszel migrációs politikáját, mind több kétséget ébreszt az, ahogy a miniszterelnök közvetlen környe zete az európai alapokat kezeli. Megemlíti a cikk az Elios-ügyet is, azt, hogy Tiborcz István, a kormányfő veje rejtőzik az oknyomozó újságírók elől. A lap idézte az Átlátszót, amely szerint 2010 óta az európai alapok pályázatainak 83 százalékát a kormányzati baráti kör tagjai nyerik el. - V. T.

Sarkadi Nagy Márton