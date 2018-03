Nehéz a befektetők dolga

Egyre nehezebb dolga van annak, aki átmenetileg szabad pénzeszközeit megfelelő hozammal kívánja elhelyezni - ez derült ki a Portfolió keddi befektetési konferenciáján elhangzott előadásokból. Az alacsony kamatkörnyezetben azért sem könnyű megfelelő döntéseket hozni, mert amíg a 2017-es évet a világ részvénytőzsdéin a töretlen emelkedés jellemezte, addig az idei esztendő eddigi hónapjaiban jelentős árfolyamhullámzás jellemzi a börzéket. Bíró Gergely, a Diófa Alapkezelő elnök-vezérigazgatója a Népszava érdeklődésére elmondta, hogy a befektetési alapokban bízik, ezek közül továbbra is az ingatlanalapokat látja képesnek arra, hogy versenyképes hozamot hozzanak. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy aki hosszú távra - a nyugdíjas éveinek gondtalanabbá tételére - takarékoskodik, és havonta 5-10 ezer forintot elhelyez az önkéntes nyugdíjpénztárak egyikében az bízhat abban, hogy a szakértő vagyonkezelők az inflációt meghaladó hozamot is elérhetnek.

Érdekes megállapítást tett ezzel kapcsolatban Hardy Ilona. A Budapesti Értéktőzsde első ügyvezető igazgatója, az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár alapító igazgatósági elnöke úgy fogalmazott, hogy a nyugdíjpénztárak vezetői befektetési döntésekben gyengék, ezért vagyonkezelőket bíznak meg azzal, hogy helyettük keressenek lehetőségeket. Az MNB, mint a pénzügyi felügyeletet ellátó hatóság azonban ügyel arra, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak vezetőié legyen az utolsó szó, vagyis a vagyonkezelő csak javaslatot tehetnek.

Bár vesztett népszerűségéből, de továbbra is jelentős eleme az öngondoskodásnak a nyesz-számla - emlékeztetett Bíró Gergely. Itt azonban, bár jelentős adókedvezményeket lehet igénybe venni, azzal kell számolni, hogy a befektetési döntéseket az ügyfeleknek kell meghozni. Egyre népszerűbbek a nyugdíjbiztosítások is, viszont a szakma drágának tartja ezeket. Ennek eelnére folyamatosan nő az érdeklődés irántuk, mert van pénz a marketingre. Az önkéntes nyugdíjpénztáraknál ezzel szemben ilyen forrás csak korlátozottan áll rendelkezésre. Ez is oka lehet annak, hogy bár a vagyon bővül, s az éves kamatokkal is elégedettek az ügyfelek, a tagok száma nem tud növekedni - mondta a Diófa Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.

B. M.