Revans - Büntetik a községeket, amelyek legyőzték az államot

Millióktól eshetnek el azok a kistelepülések, amelyek az elhíresült falubusz-ügyben ellent mertek mondani az államapparátusnak és pert nyertek a kincstár ellen.

Hiába nyerte meg nemrégiben a pár száz lelkes, ukrán határszéli Uszka a Magyar Államkincstár (MÁK) ellen indított pert, s hiába mondta ki a bíróság, hogy jogellenesen követelték tőlük a falubuszok működtetésre felvett állami támogatás visszafizetését, a MÁK most újabb támadást indított ellenük. A 2015-ös pénzek után – amelyek ügyében a kincstár elvesztette a pert – most a 2016-os üzemeltetési keretet követelik vissza. A formál-logika szerint ennek az eljárásnak is hasonló vége lesz, mint az előzőnek, hisz ugyanannak a rendszernek ugyanarról az eleméről van szó, ám az ügy alkalmas arra, hogy feszültséget keltsen az egyébként is kivéreztetett költségvetésű kistelepüléseken.

A falubuszok körül kialakult kálváriáról elsőként a Népszava írt: tavaly nyáron Köteles László, a zempléni Komlóska polgármestere fordult lapunkhoz azzal, hogy a Magyar Államkincstár milliós nagyságrendben büntetett meg több mint kétszáz, zömmel kistelepülési önkormányzatot, mert késve jelentették be a lecserélt, s a falugondnoki ellátást biztosító új kisbuszok rendszámát. Körkérdésünkből kiderült: az érintett polgármesterek közül – egészen 2017-ig – senki sem tudott arról, hogy a MÁK a rendszám alapján külön nyilvántartást vezet, s többen is kifejtették, hogy egy polgárbarát állam esetében egy ilyen mulasztásra időben figyelmeztették volna az önkormányzatokat, lehetőséget adva az utólagos adatszolgáltatásra. Ráadásul az is tény, hogy az új buszok mindjárt megérkezésük után másnap szolgálatba álltak, betegeket vittek, iskolás csoportokat utaztattak, ebédet hordtak velük, vagyis arra a célra használták azokat, amelyekre pályázati pénzen elnyerték a járműveket. Az pedig már csak hab a tortán – miként arra Feledi László nyugdíjas közgazdász hívta fel lapunk figyelmét –, hogy a falubuszokat uniós forrásból szerezték be a falvak, vagyis a magyar államnak nem került pénzébe ezek finanszírozása. A Magyar Államkincstár egyébként korábban lapunkat arról tájékoztatta, hogy a visszafizetési kötelezettség időarányosan azokat a hónapokat érinti, amelyekben nem volt lejelentve az új rendszám. Kétszázhét önkormányzatot köteleztek a pénz visszafizetésre, s közel 120 millió forint folyt vissza ilyen módon az államkasszába.

Uszka azonban úgy döntött, nem hagyja annyiban a milliós bírságot. Miként megírtuk, az államkincstár első körben elutasította fellebbezésüket, a nyíregyházi közigazgatási bíróság azonban nekik adott igazat, s hatályon kívül helyezte a Magyar Államkincstár követelését, ami a 2015. utolsó három hónapjában felvett 650 ezer forintra vonatkozott. Sértő-Radics István a szabolcsi falu polgármestere ezt úgy kommentálta: a nyertes per után a MÁK vélhetően nem követeli vissza tőlük a 2016-ra kifizetett közel 2 millió forintos működési támogatást, mert jól láthatóan erre nincs jogalapja, s ezt jogerős bírósági döntés erősíti meg.

Nos, Sértő-Radics István tévedett. A napokban kapták meg az államkincstár újabb levelét, amelyben – szintén a be nem jelentett rendszám miatt – immár közel 2 millió 300 ezer forintot, és annak kamatait követelik vissza az önkormányzattól, ezúttal a 2016-os évre vonatkozóan. A polgármester szerint ez a korábbi nyertes per fényében meglehetősen otromba és cinikus eljárás, de nem tehetnek mást, újból fellebbeznek, s ha kell, újból perre mennek az igazukért.

Doros Judit