Körmöczy György: A könyvespolc rejtett kincsei

Ez a Magyar Cserkészszövetség kiadásában 1927. május havában megjelent, a honi cserkészek főzési ismereteinek hiányosságait pótolni szándékozó könyvecske az előlapra kézzel írott bejegyzés szerint ifj. Dúzs Lajos tulajdonában volt valamikor.

Talán cserkész lehetett ő is? Vagy csak a kor szellemének megfelelően univerzális ismereteket akart szerezni a vadon főzés rejtelmeiből? Ki tudja. Mint ahogy az is rejtélyes, hogyan került nagyszüleim birtokába.

A konyhai szerszámokat mellőzni kívánom

A szerző előszavából mindenesetre megtudjuk, hogy egy bizonyos dr. Borsiczky Sándorral való találkozása olyan hatással volt rá, hogy bár évek óta nem látták egymást, de az "egymás családja iránt érzett szeretet és tisztelet" oly közlékennyé tette mindkettőjüket, hogy elmesélték egymásnak "életviszonyaikat". És e beszélgetés csúcspontján kiderült, hogy dr. Borsiczky cserkész!

És innentől álljanak itt a lelkesült szerző, bánffyhunyadi Hunyadi Erzsébet, férj. Stiasny Nándorné sorai: "Kérdezősködésemre a cserkészetről oly lelkesen, hévvel, ragyogó szemekkel, oly meggyőző elragadtatással beszélt, hogy én elvben rögtön cserkész lettem, sőt rájöttem, hogy tudatomon kívül már régen cserkész vagyok, mert velük együtt érzek és gondolkodom. Szemrehányást tennék magamnak, ha elhallgatnám egyrészt azt, hogy e könyvnek létrejötte így az én kedves jó barátomnak, dr. Borsiczky Sándornak az érdeme, másrészt pedig azt, hogy a cserkészek eszményei annyira az én szívemből, lelkemből is eredő vezető eszméi életemnek, hogy eszerint is közelállónak érzem magam hozzájok. Ez is buzdított engem arra, hogy e főzőkönyvecskét megírjam."

A bevezetésben szerzőnk szükségesnek tartja azt is leszögezni, hogy "az egészségre való tekintettel a tábori cserkészeknek, akik a nemes cél mellett fárasztó nehéz munkát végeznek, a táplálkozásuk előtérbe helyeztessék". Ennél a pontnál nehéz eldöntenie az olvasónak, hogy most akkor a nemes célért végzett fárasztó, nehéz munka a cserkész dolga, vagy a táplálkozás helyeztessék előtérbe, és fáradozás helyett az erdei túrák során inkább egyenek egy jót. Főleg, hogy "az ne legyen a régi megszokott, megunt sablonos tábori koszt, hanem igyekezzünk azt amellett, hogy a kellő tápláló ereje is meglegyen, mentül változatosabbá, és ízletesebbé tenni".

Szerzőnk kb. 200 olyan jó leírást ígér, "amelyből bőven lehet válogatni a szükség szerint 1-2 kiránduló számára, vagy nagyobb csapat táborozásakor alkalmas ételeket". Majd némiképp váratlanul meglehetősen felelőtlen ígéretet tesz, miszerint "a cserkészek táborozásához alkalmazkodva a főzésnél minden ceremóniát és lehetőleg a konyhai szerszámokat (!) mellőzni kívánom és mindenben tekintettel leszek arra, hogy az ételek könnyen elkészíthetőek legyenek".

Itt most tekintsünk el az eredeti szöveg némely központozási hiányosságától, és gondoljunk elnéző nagyvonalúsággal az alább említett néhány tábori étel elkészítéséhez szükséges konyhai szerszámok hiányára.

Ha nincs kéznél tarkedlisütő

Ízletes, igazi tábori étel a 81. oldalon található "Marha fehérpecsenye petrezselyemmel és fokhagymával”. Férj. Stiasny Nándorné szerint ez a könnyű, és e szerint konyhai szerszámok nélkül is gyorsan elkészíthető tábori eledel "általában kedvenc pecsenyéje a férfiaknak". Mondanám, hogy főképp akkor, ha nem nekik kell elkészíteniük eszközök, és kellő mennyiségű alkohol hiányában…

A 67. oldalon igazi kuriózum - manapság hungarikumnak neveznék - a Cserkészpecsenye, amely, mint látható, sui generis igazi cserkészétel. Könnyű, és vitamindús. "Ehhez lehet használni nagyon gyenge marha felsált, vagy vesepecsenyét, vagy sovány juhhúst, esetleg vadhúsokat." (Hál'istennek, nem cserkészből készül.) A továbbiakban kell még hozzá fehér sós szalonna (esetleg füstölt szalonna), majd nyársat vágunk, tüzet rakunk, és vidám cserkésznótákat dalolva megsütjük. Ebből az is kitetszik, hogy egy átlagos cserkész anyagilag bizonyára megengedhette magának a vesepecsenyét, a vadhúst, netán a sovány juhhúst.

A 62. oldalon találkozhatunk a Rántottcsirke (sic!) leírásával. Ez is praktikus erdei lakoma. Minden mai, és leendő cserkésznek különösen figyelmébe ajánlandó a konyhai eszközök hiányában történő bokoralji panírozás.

A Cseh-pimasz vagy Tarkedli a cserkész táplálkozást az internacionalitás dimenziójába helyezi a 94. oldalon. Nem bonyolult: víz, tojás, cukor, só, liszt és tej kell hozzá. A megfelelő előkészítés után keletkező tésztát már csak valamelyik cserkészlány (asszony) meleg helyen - ha nincs közelben szénégető boksa, megteszi a turistaház kemencéje - megkeleszti, majd három tojás fehérjét "egy tányérban villával habbá kell verni, és könnyedén a tészta közé kavarni és újból kelni hagyni". Ha ezek után nincs kéznél "tarkedlisütő", a lábas is megfelel. Mert a cserkész minden körülmények között feltalálja magát. Bár, ha belegondolunk, tarkedlisütő nélkül cserkész sosem indul el.

A 78. oldalon az Egészbesült és párolt pecsenyék fejezetét találjuk. Szerzőnk szerint "csak tűzhely tetején vagy sütőben készíthetők". Korabeli leírásokból tudjuk, hogy már a cserkészek is ismerték a kerékpárhoz köthető egyszerű grillsütőt vagy gulyáságyút. Ha vonuló cserkészek netán eltévedt malaccal, vagy vaddisznóval találkoznak, nem jönnek zavarba. Kíméletesen leölik, majd "a szépen megtisztított, megmosott, gyenge malacot fel kell vágni rendes, nagy pörkölt darabokra. Úgyszintén vadsertéshúsból is éppen így."

A malacpörkölt elkészítésének további állomásaitól itt most eltekintünk. Legyen annyi elég, hogy "bőrösen és bőr nélkül is lehet" elkészíteni, továbbá salátát, vagy ugorkát kell hozzá adni. Ha pediglen sütni akarjuk a "kis, gyenge 5-6 hetes malacot szép tisztára megkopasztva, és jól megmosva, kívül-belül jól be kell sózni legalább egy-két órával a sütés előtt." Csak semmi fáradozás a nemes cél érdekében! Gyilok, majd jóízű falatozás.

Úgyszintén nyúllal, vagy őzzel majd minden cserkész találkozott már, így a belőlük készíthető tokány is szinte gyerekjáték. A lényeg, hogy "a májat, tüdőt, vesét és a szívet is belevágjuk".

Igazságtalanok lennénk szerzőnkkel, ha nem említenénk, hogy az egyszerűbb tojásételekre is felhívja a táborozók figyelmét. Ilyen könnyű, tábori körülmények között is elkészíthető csemege a Velős rántotta, melyet sertés, bárány, borjú, vagy marhavelővel lehet készíteni, és ha a cserkész takarékos, egy velő elég 4-6 személyre is. Nagyobb létszámú tábor esetén a velő beszállításáról nyilván külön kell gondoskodni.

A Téli szárazborsóleves (!) a 26. oldalon jelzi, hogy a cserkész télen sem pihen a babérjain otthon a meleg kályha mellett, hanem a nagymama száraz borsójával a tarisznyájában siet a havas téli rétre borsólevest főzni.

Erős hidegben Meleg bor

Ám a cserkész a fáradságos munka után és közben nem csak eszik, hanem iszik is. Meleg, vagy hideg limonádét: "gyomor elrontás, láz vagy hűlés esetén melegen és hidegen, nagy melegben pedig hűsítőnek". Ráadásul ő is csak ember, akit gyötörhet "erős átfázás, és gyengeség, valamint rosszullét". Ekkor, és csakis ekkor kiváló hatású a "Brázay sósborszesz-tea".

A Rumos feketekávé - amit cukor nélkül itatunk a beteggel - "viszont a kisebb gyomor- és bélhurutnál, hirtelen, vagyis láznélküli diarénál tesz igen jó szolgálatot". Ha éppen nincs beteg a táborban, bizonyára cukrot is adhatunk hozzá.

Stiasny Nándorné sz. bánffyhunyadi Hunyadi Erzsébettől megtudhatjuk továbbá, hogy "erős hidegben igen jó a Meleg bor". (Különösen a téli szárazborsó leves után.) Ami persze fordítva is igaz: erős melegben viszont igen jó a hideg bor. Esetleg sör. De erről szerzőnk már nem tesz említést.

A Vegyes tudnivalók című fejezetben kiderül, hogy a cserkész, ha kell, nyáron káposztát, sőt ugorkát is savanyít. Ilyenkor szigorúan csak cserép- vagy zománcfazék jöhet szóba, valamint néhány szál kaporlevél, víz és a nap sugara kell ahhoz, hogy mire a táborozásnak vége, megsavanyodjon. Az ugorka. Vagy káposzta.

Sokáig lehetne még sorolni Stiasny Nándorné felettébb praktikus tábori receptjeit, ám úgy gondolom, ízelítőnek ennyi is elég. Ha ezek után a cserkészekről az a kép alakulna ki, hogy duhajon meleg bort és rumos kávét isznak, miután gyenge malacokat öldöstek, majd, mint a kannibálok, az ételükbe belefőzik ellenségeik tüdejét, veséjét és szívét is - nos, akkor a kép nyilván kissé torz lenne. Túllépve azonban a fent említett apró szépséghibákon, a receptkönyv alapján talán nem járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy a korabeli úttörők (jaj!) kulináris ízlése meglehetősen polgári lehetett. Amellett, hogy - bármit is mond a receptkönyv írója - egy meglehetősen jól felszerelt, kényes ízléseket is kielégíteni képes konyhát vonszolhattak maguk után kirándulásaik során. Mely kirándulások vélhetően nem a nemes cél érdekében végzett fárasztó munkáról, sokkal inkább a kalóriadús táplálkozásról szóltak. Ha belegondolunk, hogy az artyeki pionírtábor szakácsai milyen alapanyagokkal dolgozhattak…

Amennyiben pedig a modern kor cserkészei még ezek után is fanyalognának a cserkészélet szépségeit illetően, álljanak itt végezetül bánffyhunyadi Hunyadi Erzsébet, férj. Stiasny Nándorné sorai: "Azt kérem az összes kedves cserkészektől, hogy legyenek jóindulattal hozzám, és pártolják e könyvet szeretettel és kívánom, hogy vegyék jó hasznát, mert ez volt a célom."

Körmöczy György