Észak-Magyarország zokog, Nyugat-Magyarország kacag

Nagyvárosban rosszabb, gyerekekkel jobb, és a legjobb a gazdag nőknek - derül ki a 2018-as boldogságtérképből, melyet Magyarországról az ELTE PPK Pozitív Pszichológiai Kutatócsoportja a Jobb Veled a Világ Alapítvánnyal együtt rajzolt.

Észak-Magyarországon a legkevésbé boldogok az emberek, és a Nyugat Dunántúlon lakók vallják magukat a legboldogabbnak. A megyeszékhelyek közül a Szombathelyen élőknek a legjobb. Közép-Magyarország területének boldogságszintje ugyanakkor a magyar lakossági átlag alá került. A boldogság a Dunántúlon továbbra is magasabb, a nagyvárosok boldogságrangsorát is Győr vezeti. Nógrád megye változatlanul a legkevésbé boldog, és Salgótarján is a megyeszékhelyek rangsorának az utolsó helyét foglalja el.

Kiderül továbbá a felmérésből, hogy a 36–50 évesek korcsoportjába tartozó férfiak és nők boldogságszintje a legmagasabb. A nők minden régióban és minden korcsoportban boldogabbnak vallják magukat, és a mentális egészség, illetve a pszichológiai immunitás terén is jobban állnak, mint a férfiak.

Akik gazdagnak vagy jómódúnak vallják magukat, azok szintén boldogabbak az átlagnál. Ugyancsak boldogabbak a több gyermeket nevelők, az iskolázottabbak és a házasságban vagy kapcsolatban élők.

Az iskolai végzettség is összefügg a boldogság és boldogságteremtés képességével: legboldogabbnak a diplomával rendelkezők mondják magukat.

Megerősítést nyert az is, hogy a kistelepüléseken élők jobban érzik magukat a városiaknál, és a Budapesten élők boldogságszintje a magyar lakossági átlag alatt van.

A World Happiness Reportban (2018) közöltekkel megegyezően a hazai vizsgálat szerint is a 2018-ban megkérdezettek minden régióban szignifikánsan boldogabbnak mondják magukat mint a 2017-es mintában szereplők. A boldogságszint emelkedése a Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Alföldön a legmarkánsabb, Közép-Magyarországon a legkisebb mértékű. A World Happiness Report éves jelentései szerint évről évre emelkedik a mért boldogság szintje Magyarországon. Az idei jelentés szerint Magyarország már a 69. helyet foglalja el a 156 országot rangsoroló listán, ahol 2012-ben még a 110. helyen állt.