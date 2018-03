Lakókkal együtt vett féláron bérházat egy fideszes politikus mamája

Lényegében lakókkal együtt adott el Miskolc vagyonkezelő cége egy önkormányzati tulajdonú ingatlant az egyik fideszes önkormányzati képviselő, Nánási-Kocsis Norbert volt cégének, írja a Magyar Nemzet. A vevő Invesco Kft. 2015-ig volt Nánási-Kocsis tulajdonában, a vállalkozást aztán a városatya 82 éves édesanyja nevére írták, tudta meg a lap. A lakókat ki akarják költöztetni.

Az új tulajdonos a lakásokban gyermekükkel és unokáikkal élő kisnyugdíjasokat minden eszközzel igyekszik távozásra bírni. Nánási-Kocsis állítja ugyan, hogy „édesanyja önállóan intézi a dolgait”, ám a lakók elmondása alapján édesanyja mellett maga a képviselő is hívta őket az ügyben.

Az eladásról is az a városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság határozott, amelynek maga Nánási-Kocsis Norbert is tagja, és az ingatlanforgalmazó társaság áron alul jutott az ingatlanhoz. Ezt a bizottság 2016. decemberi ülésére készült előterjesztésből tudta meg a lap, amelyet Kriza Ákos fideszes polgármester jegyzett. Az ingatlan különben a fekvése miatt értékes: kőhajításnyira van a Búza téri piactól és buszpályaudvartól, ennek megfelelően az építési szabályzat is gazdasági-kereskedelmi övezetbe sorolja a telket. Az már csak apró adalék, hogy az előterjesztő úgy ítélte meg: „A sajtó tájékoztatása nem indokolt.”

A lakók jogi képviseletét vállaló Gergényi Szabolcs szerint az önkormányzat eladáskor jogszabályba ütközően szüntette meg a lakókkal kötött határozatlan idejű bérleti szerződést. Ráadásul törvényi kötelezettségeinek sem tett eleget: sem cserelakást, sem pénzbeni térítést nem kínált nekik. "Önmagában is jogellenes, hogy a bérlőkkel kötött szerződést önkényesen megszüntesse az önkormányzat, és »átadja« őket egy harmadik félnek." - fogalmazott. A vagyonkezelő és az Invesco között létrejött szerződés továbbá azért is jogellenes, mert a lakókról – mint harmadik személyekről – a hozzájárulásuk nélkül döntöttek. Ráadásul a piaci bérleti szerződéssel lényegesen kevesebb jog illeti meg őket, mint önkormányzati bérlőként – magyarázta a jogász. Ezért a bérleti jog folytatását és cserelakást vagy pénzbeli térítést, illetve az Invescóval kötött szerződés megszüntetését kérik. Ha kell, a bíróságon.

