Jegesmedve, kormányváltás, kerítésszaggató – elszabadult az Országgyűlés

A közvilágítás megjavítás igazolt hiányzásnak számít; az MNB tartalékaiból az összes devizahiteles problémáját meg lehetne oldani; a szemkilövető és a gárdista együtt turbékol – a parlament rendkívüli ülésén döbbenetesen elszabadultak a mondások.

Az újkori magyar történelemben nem fordult elő, hogy egy magyar miniszterelnök megfenyegette volna a népét. Márpedig Orbán Viktor március 15-i beszédében politikai és jogi szankciókkal fenyegette a változást akarókat. Ilyesmit csak keleti diktátorok tesznek – nyitotta meg a parlament rendkívüli ülését Tóth Bertalan. A T. Ház egyébként a mindennapokról akart volna beszélni, de nem tehette, mert a Fidesz távol maradt, így határozatképtelen volt a Tisztelt Ház. Az MSZP frakcióvezetője eléggé kiakadt, hogy a miniszterelnök és pártja nincs ott az ülésen, de megengedő hangulatban volt, így azt mondta, négy esetben hajlandó elnézni a kormánypárt távolmaradását. Igazolt a hiányzás, ha épp javítják az Elios által kivitelezett közvilágítást és éppen Tiborcz Istvántól gyűjtik be a 12 milliárdos büntetést. Szintén rendben lévő a távolmaradás, amennyiben Kósa Lajos 1300 milliárd forintját próbálják meg visszacsempészni a magyar költségvetésbe. Az is oké, ha Rogán Antal találmányát érintő nyomozásban tanúskodnak. És végül még azt hajlandó elnézni Tóth, ha a kormánypárt emberei Semjén Zsolt elől bújtatnak egy jegesmedvét.

Tóth szerint a kormánypárt azonban azért bujkál, mert nem akarja, hogy hazugságaival szembesítsék. A Fidesznek ugyanis nem Magyarország, hanem Magyarország kifosztása az első. És hogy ezt folytathassa, figyelmeztet a szocialista politikus, a hatalom éppen elcsalni készül a választásokat – mert mára pontosan tudható, hogy fideszes segítséggel kamupártok, bizniszpártok szerezték meg és használták fel gyanútlan magyar állampolgárok, valamint elhunytak adatait.

„Elég volt! A hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választásból is tudható, hogy a változást akarók vannak többségben, így Orbán rendszere – akármilyen szilárdnak tűnik is – leváltható, Magyarország pedig megjavítható”, summázta Tóth. Akinek elege van az Orbánok, Mészárosok, Tiborczok, Lázárok, Matolcsyk, Garancsik, Rogánok Magyarországából, az április 8-án jöjjön el szavazni, és szavazzon a Változás Szövetségére, az MSZP és a Párbeszéd jelöltjeire, valamint a Karácsony Gergely által vezetett listára!

A reagáló Dömötör Csaba szerint az meredek, hogy az az MSZP beszél fenyegetésről, amelyik 2006-ban a tömegbe lövetett, gumilövedékkel. És a baloldalon Gyurcsány teríti a lapokat – a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint ezt bizonyítja, hogy a balos közbeszéd akörül pörög, hogy a DK elnöke ivott-e kerítésszaggatót, vagy mégsem.

Még CSOK is jár a menekülteknek

A hódmezővásárhelyi bukás után a Fidesz nem nézett magába, továbbra is csak pocskondiázza ellenfeleit, illetve a hazug migránstematikát nyomatja. A Fidesz egyszerűen nem jön be a munkahelyére, mert miközben erősnek próbálja magát mutatni, valójában a gyávaság pártja, a gyávaság kormánya – csapott oda Z. Kárpát Dániel. A Jobbik politikusa még odakanyarította, hogy Orbán Viktor személyében is gyáva, ezért ódzkodik attól, hogy leüljön egy miniszterelnök-jelölti vitára. Aztán Z. Kárpát is migránsozott egy kiadósat, aminek az volt a veleje, hogy a kabinet igazából simogatja a menekülteket – még a CSOK-ból is kiokosította őket, hogy itt lakást vehessenek. Miközben az ország fiataljai áradnak kifele, és az utánpótlás is veszélyben, hiszen Magyarország demográfiai leszállóágba került, egyre kevesebb a baba.

Dömötör Csaba most sem tör tartalmi magasságokba, arról beszél, hogy Gyurcsány és Vona Gábor egymáshoz közeledik, azaz a szemkilövető az egykori gárdistával turbékol. És amúgy is a Jobbik testvérei az iszlám harcosai, úgyhogy az egykori radikális párt a migránssimogató.

Matolcsy a luxustól nem látja

Szél Bernadett szerint jó, hogy Dömötör Csaba jegyet nem szed a parlamentben bemutatott stand up komédiájért, miközben az országban lakhatási válság tombol. Emiatt kezdeményezte egyébként az LMP a rendkívüli ülést, ugyanis a Lehet Más a Politika biztos benne, hogy a választások után újra elindulnak a kilakoltatások, hiszen egy olyan négyszázmilliós villából, amilyenben például Matolcsy György lakik, nem látszik a nyomor. Szél a parlament karzatán ülő, kilakoltatásra váró családok nevében követeli, hogy a jegybank 260 milliárd forintos tartalékából oldja meg a kormány a devizahitelesek helyzetét. De ezek az emberek, figyelmeztet az LMP társelnöke, elégtételt vesznek majd, és április 8-án menesztik a kormányt.

Rétvári Bence sem törődik a politikai innovációval, szerint Szél ne beszéljen új politikáról, amikor Gyurcsány Ferenc barlangjából akarja megújítani a közbeszédet és a politikát. Aztán heveny méltatlankodásban tör ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkár, mert Hadházy Ákos, az LMP társelnöke feltűnt mögötte egy „hazudik” táblával.

N. B. Gy.