Márki-Zay: utánam! (videó)

Miután megmutatta, hogyan kell nyerni Hódmezővásárhelyen, most elmondta, szerinte miként lehetne országosan is győzni, és kormányt váltani.

Bemutatott 53 ellenzéki jelöltet Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely független polgármestere, akik szerinte esélyesek az egyéni körzetekben a kormánypárti aspiránsokkal szemben. A szűk hónapja tartott vásárhelyi időközi választás győztese a Viszlát, kétharmad!, a Közös Ország Mozgalom, a Számoljunk együtt és a Padtársak csoport több képviselőjével, valamint Bod Péter Ákossal, Elek Istvánnal és Lányi Andrással tartott közös sajtótájékoztatón hirdette ki a szerinte nyerő listát.

Ezen 23 helyen a Jobbik, 16 választókerületben az MSZP-Párbeszéd, 7 esetben a DK, 5 körzetben az LMP jelöltjei a legesélyesebbek, Pécsen és Veszprémben pedig a független Mellár Tamás valamint Kész Zoltán lehet a befutó. Figyelemre méltó, hogy Márki-Zayék listája szerint Budapesten Vona Gáborék pártja egyetlen körzetben sem rúghatna labdába, vidéken viszont egy-két kivételtől eltekintve a demokratikus ellenzék pártjairól mondható el ugyanez. Érdemes megemlíteni, hogy kedden a Válasszunk 2018! (V18) is kijött a saját, és egyébként nagyon hasonló listájával. A V18 szerint 25 ellenzéki képviselőjelölt elég erős ahhoz, hogy akár a pártok további megegyezése nélkül is versenyben lehet a kormánypárti aspiránssal.

Milliárdok kamura Hiába szűkítették a kamupártok mozgásterét, így is 14 hasonló kezdeményezés állított országos listát. Ezek összesen 3 milliárd forint kampánytámogatásra számíthatnak Ligeti Miklós összesítése szerint. A Transparency International jogi igazgatója azt mondta, hiába vezették be az egyszázalékos visszafizetési küszöböt, amiért a pártvezetők saját vagyonukkal felelnek, akkor lehetne csak kevesebb visszaélés, ha a pártok kincstári kártyára, szigorú elszámolás mellett kapnák a támogatást.

A mostani Márki-Zay-féle listához képest egyetlen eltérést találtunk: a miskolci székhelyű Borsod 2-es választókörzetben a V18 a jobbikos Pakusza Zoltánt tartja a legerősebb ellenzékinek, Márki-Zayék szerint azonban itt még további mérésekre van szükség. A V18 szerint ugyanakkor van 40 olyan jelölt, akinek csak akkor lehet esélye megszorítani, legyőzni a fideszes ellenfelet, ha a pártok együttműködnek. Ebben is megegyeztek a vélemények, Márki-Zay viszont felidézte, hogy Hódmezővásárhelyen sikerült a pártokat együttműködésre kényszeríteni. A polgármester megígérte, hogy április 7-éig mind a 106 körzet legesélyesebb jelöltje felkerül a www.rendszervaltas2018.hu címen elérhető oldalra.

– Az gondoltuk, a hódmezővásárhelyi diadal óta eltelt három és fél hét elég lesz ahhoz, hogy az induló pártok is feldolgozzák a győzelem tanulságait, most mégis aggódunk, megint a párton kívülieknek van tennivalója – hangsúlyozta Márki-Zay, és úgy folytatta: – A kormányváltáshoz az kell, hogy a baloldaliak szavazzanak a legesélyesebb jelöltre még akkor is, ha az jobbikos, és a jobbikosok is voksoljanak a baloldali jelöltekre fordított esetben.

A polgármester szerint a legfontosabb, amit az ellenzéki pártok tehetnek, hogy visszalépnek a legesélyesebb jelölt javára. Konkrét példát is hozott: Csongrád megye négy választókörzetében csak akkor van esély győzni, ha két helyen a Jobbik lép vissza az MSZP-P, illetve a DK jelöltjei javára, két helyen pedig fordítva. Arra a felvetésünkre, hogy a Jobbik elnöke, Vona Gábor legutóbb kedden szögezte le, mindenhol jelöltet állítanak, Márki-Zay azt mondta: személyesen is szívesen egyeztetne Vonával, hogy megváltoztassa a Jobbik elnökének álláspontját.

Gulyás Márton, a Közös Ország Mozgalom vezetője elmondta, hogy további mérésekkel segítik majd Márki-Zayt. A civil aktivista hét újabb felmérést is bejelentett, ezeket a kampány hetében fogják publikálni.

– Egyetlen üzenetem van azokhoz, akik úgy gondolják, Gyurcsány Ferenc vagy Vona Gábor semmivel sem lenne jobb miniszterelnök, mint Orbán Viktor. A közös cél a mostani kormány leváltása. Amikor ezen túl leszünk, és sikerül megváltoztatni a rendszert, akkor majd mindenki szavazhat a szíve szerint – fogalmazott Lányi András író.

Forrás: Mérce videó

Elek István az MDF egykori politikusa optimistán úgy vélte: van valami a levegőben. – Az átszavazási hajlandóság folyamatosan erősödik, úgyhogy jó lenne, ha az ellenzéki pártok vezetői is támogatnák az átszavazást a legerősebb jelöltre – hangsúlyozta.

Egyelőre azonban nehéz megjósolni, hogy a pártok megfogadják-e a civilek javaslatát, bár a DK szerint van még esély az ellenzéki tárgyalások folytatására. Molnár Csaba, a párt alelnöke felidézte, hogy Hadházy Ákos, az LMP társelnöke szerint még ha pártja kezdeményezni nem is fog találkozókat, ha valaki megkeresi őket, akkor készek beszélgetni. – Bármely, az LMP által kiválasztott helyszínen találkozhatunk – mondta erre Molnár. Az LMP nem reagált az invitálásra. Közben pedig egy másik ellenzéki találkozó is veszélybe került: Fekete-Győr András, a Momentum elnöke nem fogadta el Karácsony Gergely keddi meghívását. Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje a tárgyalások megszakításáról szóló LMP-döntés után hívta egyeztetni az Együttet és a Momentumot, s míg Juhász Péterék rögtön igent mondtak, Fekete-Győr csak annyit közölt: tárgyalni már nincs idő, visszalépésekre van szükség.

Zoltai Ákos