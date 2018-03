Facebook-botrány - Zuckerberg megszólalt

A természetesen a Facebookon közzétett posztjában bocsánatot nem kér, de elismeri, hogy hibáztak.

Az Axios szellőztette meg már szerda délelőtt, hogy Mark Zuckerberg hamarosan nyilatkozik, Zuckerberg tisztában van a helyzet súlyával, hogy "nagyon komoly dologról van szó", és mindeddig azért hallgatott, mert a probléma megoldására koncentrált, mintsem arra, miről beszéljen - írta a hvg.hu.

A hétvégén kipattant ügy - 50 millió felhasználó adatait használhatták fel az amerikai elnökválasztási kampány során, ami miatt időközben a Facebook biztonsági főnöke már távozott posztjáról - épp a Facebook "sebezhetőségében" mutatkozik, ugyanis maga az oldal alakította ki úgy a rendszerét, hogy külső szervezeteknek gyakorlatilag gond nélkül lehetőségük legyen nem túl etikus módon is hozzáférni a felhasználók adataihoz.

A Cambridge Analytica felfüggesztette vezérigazgatóját, Alexander Nixet, miután egy rejtett kamerás felvételekből kiderült: Nix arról beszélt, milyen trükkökkel lehet lejáratni rivális politikusokat a közösségi média befolyásoló erejét kihasználva Fotó: DANIEL LEAL-OLIVAS /AFP

A botránnyal kapcsolatban megszólalt Aleksandr Kogan, aki a Cambridge Analytica számára gyűjtötte az adatokat. Azt állítja, mind ők, mind a Facebook bűnbaknak használja az ügyben. A BBC rádióműsorában elmondta, az adatgyűjtést megengedő környezet veszi körül és lazák a szabályok. „Azt gondoltuk, abszolút a szabályoknak megfelelően jártunk el. Az Analytica biztosított róla, hogy több ezer, tán több tízezer alkalmazás teszi azt, amit mi, és ez teljesen normális felhasználási módja a Facebook adatoknak." Kogan 30 millió felhasználóról beszél, a New York Times 50 millió olyanról tud, akiknek a személyes adataival visszaéltek. A Facebook azt állítja Kogan, megsértette a cég adatvédelmi politikáját, az ipar bennfentesei azonban azt mondják, az adatok gyűjtése és nem megengedett célokra való felhasználása mindig létezett és létezik ma is. Az, hogy a Cambridge Analytica sikerrel járult-e hozzá Trump kampányához a szakértők is vitaják. Kogan azt mondja hatszor nagyobb az esélye annak, hogy rossz adatokat kaptak, mint jókat, személyesen nem hisz a „mikrocélzásos” módszerben.

Eközben Brian Acton, a WhatsApp egykori tulajdonosa igen erős Twitter-üzenetet tett közzé nemrég, amivel egyértelműen a Facebook elhagyása mellett teszi le a voksát. A WhatsAppot 2014-ben 22 milliárd dollárért vette meg a Facebook az alapítóktól.

Mark Zuckerberg elismerte, hogy az ő felelősségük megvédeni a felhasználók adatait. A posztban azt is ígéri, tovább dolgoznak a biztonságos működésen, a most kirobbant adatgyűjtési ügyet mindazonáltal még vizsgálják.