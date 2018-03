Hawking utolsó zseniális elmélete

Stephen Hawking tíz nappal halála előtt egy olyan tanulmányt fejezett be, amelyért szakértők szerint megkaphatta volna a Nobel-díjat.

A Thomas Hertog belga fizikussal együtt közösen kidolgozott elmélet, amelyet egy rangos tudományos lap tett közzé, azt fejti ki, hogyan észlelhetünk párhuzamos világegyetemeket, és azt is megjósolja, hogyan lesz vége a világnak. Tudós kollégái szerint ez lehet a legfontosabb munkája, amelyben úttörő matematikai megoldásokat vezetett le, amelyekkel egy űrszonda bebizonyíthatja a párhuzamos univerzumok létezését - írja a The Telegraph. Az új tanulmány (Akadálytalan kilépés az örökös felfúvódásból?) a saját, 1983-as „határtalanság” elméletére kínál megoldást, amely azt fejtette ki, hogyan kezdte életét az Univerzum egy nagy ősrobbanással. Eszerint a robbanás egy sűrű, pici pontból azonnal azzá a világgá tágult, amelyben ma élünk. Ezt nevezik „kozmikus felfúvódásnak”. Ugyanakkor ez az elmélet végtelen számú ősrobbanást is feltételezett, amelyek mind megteremtették saját univerzumukat, így jött létre a „multiverzum”, ami matematikai paradoxon, mert nem bizonyítható létezése.

Carlos Frenk, a Durham University professzora szerint Hawking azt feltételezte, hogy a multiverzum rajtahagyta lenyomatát azon a háttérsugárzáson, amely átjárja Világegyetemünket, és egy űrhajóra szerelt megfelelő eszközzel észlelhető, megmérhető lenne. „Az elképzelés lélegzetelállító lehetőséget ad arra, hogy bizonyítékokat találhatunk más világegyetemek létezésére” – magyarázta.

"Ez volt Stephen, bátran elindult oda, ahová még a Star Trek sem mert lépni. Többször is jelölték Nobel-díjra, és meg is kellett volna kapnia. De most már soha nem veheti át" - mondta Thomas Hertog.

A tanulmány ugyanakkor arra a következtetésre is eljut, hogy az Univerzum egyszer teljes sötétségbe hullik, miután a csillagok energiája elfogy.

A kritikusok szerint azonban mielőtt elfogadjuk azt, amit Hawking állít, a tudósoknak sokkal jobban meg kell érteniük a kvantum gravitáció elméletét, azaz a Mindenség Elméletét, amely egyesíti a kvantummechanikát és az Einstein relativitáselméletében ábrázolt gravitációt.

Newton és Darwin közelébe temetik a tudóst A március 14-én elhunyt Stephen Hawking családja a Westminster Apátságot választotta a temetés helyszínéül, mivel nagyon közel esik a professzor egykori munkahelyéhez, ahol 50 éven át alkotott. Hawking sírhelye közel lesz Sir Isaac Newton és Charles Darwin végső nyughelyéhez is. A 76 éves korában elhunyt Hawking professzor temetése március 31-én esedékes, a család a St. Mary templomban egy nyilvános gyászszertartás során vesz végső búcsút tőle.

