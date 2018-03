Gyógyítja a közpszichét drMáriás

Németh Szilárd, Mészáros Lőrinc és Putyin is szerepel drMáriás képein, amelyekkel a művész szerint fel lehet oldani az emberekben lévő feszültségeket.

Vajna drMáriás-módra

- Ritkán történik meg, hogy egy portréalany meglátogasson egy kiállítást, ami önkritikáról és intelligenciáról tesz tanúbizonyságot. Ugyanis a művészet értelmezéséhez és élvezetéhez intelligenciára is szükség van. Jó esetben a befogadó nevet, rossz esetben éjjel telefonál és mindenféle csúnyaságokat mond - mondta drMáriás arra reagálva, hogy új kiállításának megnyitóján Karácsony Gergely is részt vett. A közéleti témájú, kritikus és groteszk képeiről ismert művész Karácsony Gergely a humanizmus Mike Tysonjaként Matisse margarétái között című képének ugyanis az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje az alanya.

Az Örkény István Könyvesbolt emeleti részén lévő CULTiRiS Galériában megrendezett kiállítás-megnyitóra jóval többen voltak kíváncsiak, mint ahányan egyszerre befértek a kiállítótérbe. A tárlatot Vágvölgyi B. András író, filmrendező nyitotta meg, aki piktoriális publicisztikának nevezi drMáriás képeit. Szerinte “semmi nem gyógyítja úgy a beteg pszichét, mint a nevetés. Magyarország közpszichéje beteg és drMáriás tudja ezt. drMáriás minden punk és dada ellenére realista művész, művei hű tükröt tartanak a honi társadalmi valóságnak”.

drMáriást megkérdeztük, mi a véleménye arról, hogy képei a mai politikai környezetben segíthetnek feloldani szorongásokat. - Van egy tabuktól felszabadító szándéka ezeknek a képeknek. Élnek azzal a polgárjoggal, hogy félrelássunk valamit vagy rosszul értsünk. Tehát lehet, hogy hülyék vagyunk, egyszerűen csak rosszul látunk, máshogyan akarunk látni, vagy máshogyan akarunk láttatni. Fönntartják a játékosságra való jogot és az értelmezés többrétegűségének a jogát. Egyrészt ezek a képek olyan emberekről, pozíciókról, küldetésekről, szituációkról szólnak, amelyeket a való élet hoz magával. Másrészt viszont a képek ezeket úgy értékelik, ahogy azt maguk a szereplők általában nem szeretnék: kritikusan, játékosan, félreértve, átértelmezve. Ezzel az emberekből feszültségeket lehet feloldani és tágítani lehet a látókörüket is, hogy lehet máshogyan is értelmezni a dolgokat. A világ nagy, a művészet szabad és ezt nem zárhatja el és nem tilthatja meg senki, mert különben baj lesz - mondta drMáriás, akinek kiállítása a Magyarország a magyarság legvilághírűbben és legkorszerűbben ősmagyar hungarikuma! címet kapta. - Ez egy játékos mozaik különböző szavakból, amelyeket alapvetően a politika használ a mai világban. Sokszor értelmetlen konstrukciók jönnek létre azáltal, hogy sulykolnak bizonyos örökzöld, biztosan bejövő poénokat. A cím kicsengése ellentmondásos, de azt hiszem, tükrözi azt a világot, amelyben élünk. Egyszerre mondjuk, hogy legkorszerűbb és ősmagyar, mindent szeretnénk egyszerre és így az egészből egy furcsa és zagyva kép lesz, amelyen lehet nevetni és sírni is - mondta.

Soros, Orbán és Putyin

drMáriás évek óta fest közéleti témájú képeket, amelyeken politikusok, történelmi személyiségek, diktátorok és celebek jelennek meg általában groteszk helyzetekben és sokszor ismert festők (pl. Matisse, Malevics, Picasso) stílusában. A művész ezekkel a képeivel lett igazán ismert a szélesebb közönség számára is, mostani kiállításán pedig számos, a napi hírekben szereplő politikus feltűnik. A képeken szerepel Mészáros Lőrinc szarkával, Németh Szilárd balerinaként, Lázár János, aki a piruettezik, miközben piros hó esik, Molnár Gyula, amint épp meghódítja a Marsot. Látható egy Sorost, Putyint és Orbánt ábrázoló Guernica-hommage és a Sztálint, Hitlert, Kádárt és Orbánt felvonultató Tavasz, nyár, ősz, tél és ismét tavasz című kép. Akár provokálóak is lehetnének ezek a képek, ha nem élnénk amúgy is olyan abszurd politikai környezetben, hogy még azon sem lepődnénk meg, ha a kormánypárti médiában azt olvasnánk, Orbán Viktor megtekinti a róla mintázott Társadalmi Igazságosság és Egyenlőség szobrát a Városligetben. Minden szürrealitásuk ellenére a képek nem hatnak botrányosnak, de nevetni igazán lehet rajtuk.

Névjegy drMáriás (1966., Újvidék) festő, író, zenész, a Tudósok együttes frontembere. 1991-ben költözött Magyarországra az egykori Jugoszláviából. Festményeit számos egyéni tárlaton mutatták be például Budapesten, Debrecenben, Pécsett, Győrben, New Yorkban, Londonban, Bécsben, Prágában, Pekingben, Belgrádban.

Infó: Magyarország a magyarság legvilághírűbben és legkorszerűbben ősmagyar hungarikuma!

CULTiRiS Galéria, Nyitva: április 14-ig.

A képek megvásárolhatóak.

Urbán Csilla