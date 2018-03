Ötszáz év zenéje

Fischer Iván karmester, a Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatója szerint a jövő zenekara régizenét, új zenét, operát, szigorúan klasszikus zenét és crossovert is játszik, és a zenészek még énekelnek is. Ezt valósítja meg az együttes következő évadában is. Az észt kortárs zeneszerző, Arvo Pärt, Bartók-opera, Stravinsky egy egész estén át, Debussy–Ravel-maraton és a barokk zene is komoly szerepet kap a jövő szezonban.

A német-japán Midori Seiler is vezeti a Budapesti Fesztiválzenekar barokk együttesét, amely Reinhard Goebellel is muzsikál majd. A zenekar játszik a fiatal karmester, Robin Ticciati, az Amerikában is népszerű osztrák mester, Manfred Honeck vezényletével. A BFZ-vel fellépő nemzetközi szólisták csapatát erősíti a zongoraművész, Danyiil Trifonov, a csellista Gautier Capuçon, a zongorista Emanuel Ax és a hatszoros Grammy-díjas norvég zongorista, Leif Ove Andsnes is. Sebestyén Márta fellép a Bartók-esten, és közös koncerttel készülnek a Montréali Nemzetközi Zongoraverseny 2017-es győztesével, Fejérvári Zoltánnal is.

A BFZ idén lesz 35 éves, amiről decemberben egy meglepetésekkel teli Titokkoncerttel emlékeznek meg. Az Amadinda Ütőegyüttes 35. szülinapját is megünneplik egy közös koncerttel, amelyen a magyarországi közönség először hallhatja a minimálzene első mestere, Steve Reich egyik kompozícióját.