Angela Merkel diszkréten jobbra fordul?

Bár a német nagykoalíciós szerződés mintegy hetven százaléka a szociáldemokraták programját tükrözi, a belső nyomásra Angela Merkelnek szakítania kell korábbi menekültpolitikájával, hiszen számára is jó tanulság volt a 2015-ben, éppen a magyar kormány által előidézett migránsválság, amikor humanitárius okokból bevándorlók százezrei előtt nyitotta meg a határt, s összesen mintegy kétmillióan érkeztek az ország területére. Ekkor zuhanni kezdett a kancellár népszerűsége. A mélypontot 2016 elején érte el. Ekkor egyetlen hónap alatt esett 12 százalékot közkedveltségi mutatója, amely 46 százalékra süllyedt.

Az a veszély nem fenyeget, hogy hasonló helyzetbe kerüljön, mint akkor, hiszen a Törökországgal megkötött menekültügyi megállapodásnak, valamint a balkáni útvonal lezárásának köszönhetően jóval kevesebb menekült lép az EU területére. Ugyanakkor Merkel semmiképpen sem akar támadási felületet adni a jobboldali radikális Alternatíva (AfD) számára már csak amiatt sem, mert fel kell építenie utódjelöltje, Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU főtitkárának imázsát, akit szívesen látna maga után a kancellári székben.

A menekültkérdésben némi jobbra tolódás figyelhető meg a kancellár politikáját illetően. Azt közölte ugyanis, helyesnek tartja belügyminisztere, Horst Seehofer hétvégi felvetését. A Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke kiállt a határellenőrzés mellett, mindaddig, amíg nem védik kellőképpen az Európai Unió külső határait. Steffen Seibert kormányszóvivő azt közölte, Angela Merkel teljesíti Seehofer követelését, s támogatja a határellenőrzés meghosszabbítását. Két és fél éve még úgy vélte, teljesen értelmetlen egy ilyen lépés, „nem zárhatjuk le a határokat” – szögezte le azt közölvén, ha kerítést építenek, akkor a menekültek más útvonalakat keresnek. (Ez így is lett, hiszen tavaly jóval többen próbáltak a Földközi-tengeren át az EU területére jutni, mint korábban.)

"Az iszlám Németország része"