A Budapest főutcáján lévő kereskedőházról azt írta tavaly a 444, hogy hozzá képest a CBA gyurcsányista elhajló. S valóban, a Fidesz-hűséget valószínűleg lehetetlen jobban kimutatni, mint két hatalmas plazmaképernyővel, amelyeken éjjel-nappal Orbán cselekedetei futnak. Most épp a Békemenet és a március 15-i beszéd van műsoron. Üssék csak be a gugliba, önök is rögvest megtudhatnak mindent erről az elszánt drukkerről. Csak egy dolog nem világos: hogy tulajdonképpen mivel kereskedik.