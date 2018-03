A milánói műkorcsolya-világbajnokságon ma mutatta be rövid programját Tóth Ivett, aki a 24., még éppen továbbjutást érő helyen végzett. A pjongcsangi olimpián is feltűnő sportoló ezúttal is rockzenére táncolt, ezzel pedig a helyi közönség szimpátiáját is kivívta.