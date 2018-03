Sokba kerül nekünk Orbán hobbija - Sokkoló adatokat összegeztünk

A miniszterelnök futball iránti rajongása 2010-2020 között sokkoló összegbe kerül az adófizetőknek. A minap az LMP-s Demeter Mártának nem adták ki, mi azonban összeszámoltuk, mekkora a stadionszámla. A teljes összeg csaknem fele a Puskásra jut.

A kormány számára az egyik kiemelt stratégiai terület a sport, ám ezen belül is külön kategóriát jelent a labdarúgás. A Puskás Ferenc Stadionnal együtt összesen 33 stadiont épít vagy újít fel a kabinet az országban.

Aligha véletlen, hogy először az Orbán Viktor miniszterelnök felcsúti otthona mellett található Pancho Aréna készült el. A felcsúti stadion érdekessége, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) akkori versenykiírása értelmében a 3,8 milliárd forintért felépített aréna nem lett volna alkalmas élvonalbeli bajnoki mérkőzések megrendezésére, mert a szövetség előírásai kizárólag legalább ötezer néző befogadására alkalmas stadionokban engedélyezték a találkozók lebonyolítását. Ez a rendelkezés azonban már nem található meg a jelenleg érvényes kiírásban. A szövetség infrastruktúra szabályzata A, B és C kategóriájú stadionokban engedélyezi a meccsek megrendezését: a besorolást a befogadóképesség határozza meg, a felcsúti létesítmény B kategóriájú.

Felcsút után a debreceni stadion készült el, majd az FTC otthona, a Groupama Aréna. Minden beruházásnál pontosan látszik, ki miatt volt fontos a stadionépítés. Debrecenben Kósa Lajos, a város polgármestere az átadás időpontjában a Fidesz ügyvezető alelnöke a kulcs, az FTC esetében Kubatov Gábor klubelnök, a Fidesz pártigazgatója a megoldás.

A stadionok építésére kiírt pályázatokon olyan cégek nyertek, melyek Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester vagy Garancsi István érdekeltségébe tartoztak, utóbbi a Videoton labdarúgócsapatának tulajdonosa, Orbán Viktor személyes jóbarátja. Több esetben megbízást kapott Orbán vejének, Tiborcz Istvánnak az érdekeltségébe tartozó Elios Zrt. is. Többek közt Újpesten, Tatabányán, Dunaújvárosban és Ajkán is százmilliós nagyságrendben dolgozott a stadionokon a rokoni világítástechnikai cég. Az Elios mellett a felcsúti székhelyű Pharaos 95. Kft. is sok létesítményen munkálkodott: például Tiborczékkal közösen nyerte el a harmadosztályú Tatabánya stadionjának negyedmilliárdos munkálatait. 2012 óta egymilliárd felett van a megnyert közbeszerzéseinek teljes összege. A futballbizniszben a cég 2008 óta van jelen, kezdetben Pápa és Hódmezővásárhely adott megbízást számára műfüves pályák építésére, 110 és 120 millióért - utóbbi polgármestere ekkor Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter volt.

Látszólag kilóg a sorból a 2016-ban átadott szolnoki stadion, amelyre a stadionfejlesztési programból és TAO-ból összesen 2 milliárd forint közpénz jutott, az önerővel együtt azonban 2,5 milliárdba került. A szolnoki klub élén a kegyvesztetté vált Simicska Lajos köréhez tartozó Nyerges Zsolt áll. Kevésbé nagy a meglepetés ereje, ha megnézzük, ki volt a kivitelező: az ekkor már Garancsi István többségi tulajdonában lévő Market Zrt.

Az építkezések annak ellenére folytak – és folynak -, hogy a Századvég 2013-as felmérése alapján (melynek adatait a vs.hu kiperelte a cégtől) lakosság 56 százaléka nem ért egyet a stadionberuházásokkal.

A tervezett – és már elkészült - futballstadionok költségeinek 98,5 százalékát közpénzből finanszírozzák, a maradék másfél százalék az önrész. A legdrágább létesítmény, a Puskás Stadion jelenleg 190 milliárdos összköltségnél tart, a többi stadion 215 milliárd forintba került. (Korom Milán, Bernau Péter)

